عند استلام سيارتك الزيرو “ الجديدة” يجب فحص الطلاء الخارجي بدقة بحثاً عن أي خدوش، وتأكد من سلامة الزجاج، والإطارات، والشاسيه.

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

ويجب ان تصطحب خبير إذا لزم الأمر، وراجع كافة الأوراق، وتأكد من وجود الإستبن والكوريك، وقم بتليين المحرك في أول 1000 كم.

- الفحص الخارجي للسيارة :

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

- استلم السيارة في ضوء الصباح

استلم السيارة في ضوء النهار لتتمكن من رؤية أي عيوب في الدهان

- فحص الطلاء

تأكد من عدم وجود خدوش، أو لحامات، أو اختلاف في درجات اللون، خاصة على الأركان الأربعة.

- الزجاج والمرايات

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

تأكد من سلامة الزجاج الأمامي والخلفي والمرايات من أي كسور.

- الإطارات

افحص الإطارات للتأكد من عدم وجود تشققات، وتأكد من تاريخ إنتاجها .

- الفحص الداخلي والتجربة

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

- الأدوات الخاصة بالسيارة

تحقق من وجود الإستبن والإطار الاحتياطي، والكوريك، ومفتاح العجل.

- المحرك والسوائل

تحقق من منسوب الزيت والماء بالرادياتير قبل التشغيل.

- الكهرباء

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

جرب جميع الأضواء الأمامية، والخلفية، والإشارات والشاشة الداخلية، والتكيف.

- الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة :

فاتورة الشراء

تأكد من وجود فاتورة الشراء النهائية الخاصة بالسيارة .

الضمان

الحصول على كتيب الضمان وشهادات صيانة الوكيل.

الإفراج الجمركي

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

في حال عدم وجود فاتورة الوكيل المباشرة يجب توافر الأفراج الجمركي .

- نصائح ما بعد الاستلام :

الـ 1000 كم الأولى

تجنب السرعات العالية ولا تتجاوز 90-100 كم/ساعة .

RPM

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

حافظ على دوران المحرك أقل من 2.5 أو 3 دورة في الدقيقة (RPM) لتليين المحرك.

تغيير السرعات

تجنب السير بسرعة ثابتة لفترات طويلة في البداية وقم بتغير السرعات .