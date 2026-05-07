قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
شبانة لـ بيراميدز: بدلا من منشورات الحسبنة على الحكام.. لوموا أنفسكم
برنامج علاجي وتأهيلي.. الأهلي يعلن عن إصابة مصطفى شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة
نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة
إبراهيم القادري

عند استلام سيارتك الزيرو “ الجديدة” يجب فحص الطلاء الخارجي بدقة بحثاً عن أي خدوش، وتأكد من سلامة الزجاج، والإطارات، والشاسيه.

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

ويجب ان تصطحب خبير إذا لزم الأمر، وراجع كافة الأوراق، وتأكد من وجود الإستبن والكوريك، وقم بتليين المحرك في أول 1000 كم.

- الفحص الخارجي للسيارة :

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

- استلم السيارة في ضوء الصباح

استلم السيارة في ضوء النهار لتتمكن من رؤية أي عيوب في الدهان

- فحص الطلاء

تأكد من عدم وجود خدوش، أو لحامات، أو اختلاف في درجات اللون، خاصة على الأركان الأربعة.

- الزجاج والمرايات

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

تأكد من سلامة الزجاج الأمامي والخلفي والمرايات من أي كسور.

- الإطارات

افحص الإطارات للتأكد من عدم وجود تشققات، وتأكد من تاريخ إنتاجها .

- الفحص الداخلي والتجربة

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

- الأدوات الخاصة بالسيارة

تحقق من وجود الإستبن والإطار الاحتياطي، والكوريك، ومفتاح العجل.

- المحرك والسوائل

تحقق من منسوب الزيت والماء بالرادياتير قبل التشغيل.

- الكهرباء

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

جرب جميع الأضواء الأمامية، والخلفية، والإشارات والشاشة الداخلية، والتكيف.

- الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة :

فاتورة الشراء

تأكد من وجود فاتورة الشراء النهائية الخاصة بالسيارة .

الضمان

الحصول على كتيب الضمان وشهادات صيانة الوكيل.

الإفراج الجمركي

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

في حال عدم وجود فاتورة الوكيل المباشرة يجب توافر الأفراج الجمركي .

-  نصائح ما بعد الاستلام :

الـ 1000 كم الأولى

تجنب السرعات العالية ولا تتجاوز 90-100 كم/ساعة .

RPM 

نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

حافظ على دوران المحرك أقل من 2.5 أو 3 دورة في الدقيقة (RPM) لتليين المحرك.

تغيير السرعات

تجنب السير بسرعة ثابتة لفترات طويلة في البداية وقم بتغير السرعات .

استلام سيارتك الزيرو الزيرو سيارتك الفحص الخارجي فحص الطلاء الزجاج سلامة الزجاج الأمامي المرايات الإطارات الأدوات الخاصة بالسيارة الماء بالرادياتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

الاهلي

شادي محمد: الأهلي سيعود ويسيطر على البطولات.. وسيراميكا كليوباترا قادر على هزيمة الزمالك

محمد صلاح

تنسيق بين اتحاد الكرة وليفربول بشأن برنامج محمد صلاح التأهيلي

ماتا ماجاسا

زد يتحرك لتجديد عقد ماتا ماجاسا بعد نهائي كأس مصر

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد