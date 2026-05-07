نصائح عند استلام سيارتك من الزيرو لأول مرة

عند استلام سيارتك الزيرو “ الجديدة” يجب فحص الطلاء الخارجي بدقة بحثاً عن أي خدوش، وتأكد من سلامة الزجاج، والإطارات، والشاسيه.
ويجب ان تصطحب خبير إذا لزم الأمر، وراجع كافة الأوراق، وتأكد من وجود الإستبن والكوريك، وقم بتليين المحرك في أول 1000 كم.
- الفحص الخارجي للسيارة :
- استلم السيارة في ضوء الصباح
استلم السيارة في ضوء النهار لتتمكن من رؤية أي عيوب في الدهان
- فحص الطلاء
تأكد من عدم وجود خدوش، أو لحامات، أو اختلاف في درجات اللون، خاصة على الأركان الأربعة.
- الزجاج والمرايات
تأكد من سلامة الزجاج الأمامي والخلفي والمرايات من أي كسور.
- الإطارات
افحص الإطارات للتأكد من عدم وجود تشققات، وتأكد من تاريخ إنتاجها .
- الفحص الداخلي والتجربة
- الأدوات الخاصة بالسيارة
تحقق من وجود الإستبن والإطار الاحتياطي، والكوريك، ومفتاح العجل.
- المحرك والسوائل
تحقق من منسوب الزيت والماء بالرادياتير قبل التشغيل.
- الكهرباء
جرب جميع الأضواء الأمامية، والخلفية، والإشارات والشاشة الداخلية، والتكيف.
- الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة :
فاتورة الشراء
تأكد من وجود فاتورة الشراء النهائية الخاصة بالسيارة .
الضمان
الحصول على كتيب الضمان وشهادات صيانة الوكيل.
الإفراج الجمركي
في حال عدم وجود فاتورة الوكيل المباشرة يجب توافر الأفراج الجمركي .
- نصائح ما بعد الاستلام :
الـ 1000 كم الأولى
تجنب السرعات العالية ولا تتجاوز 90-100 كم/ساعة .
RPM
حافظ على دوران المحرك أقل من 2.5 أو 3 دورة في الدقيقة (RPM) لتليين المحرك.
تغيير السرعات
تجنب السير بسرعة ثابتة لفترات طويلة في البداية وقم بتغير السرعات .