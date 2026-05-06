الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

عزة عاطف

أحدثت شركة "دريم" الصينية، التي اشتهرت عالميًا بإنتاج المكانس الكهربائية والأجهزة المنزلية الذكية، مفاجأةً كبرى في سوق السيارات لعام 2026 بإطلاق ثلاث علامات تجارية مستقلة هي "Nebula Next" و"Kosmera" و"Star Motors". 

وكشفت الشركة مؤخرًا عن سيارة اختبارية جديدة تحت شعار "Star Motors" تجمع في تصميمها بين ملامح السيدان والكروس أوفر، مستلهمةً خطوطها العريضة من أيقونات الفخامة والسرعة العالمية مثل بوغاتي وفيراري. 

وتأتي هذه الخطوة الجريئة لتعكس طموح الشركات التقنية الصينية في كسر الحواجز بين الأجهزة الاستهلاكية وصناعة المحركات، مقدمةً رؤيةً مستقبليةً تدمج بين الأداء الخارق والتصميم الجمالي الجريء الذي يخاطب عشاق التميز في عام 2026.

تصميم ثوري "بدون أعمدة" وأبواب خلفية تفتح عكسيًا على طريقة رولز رويس

خطفت السيارة الاختبارية الجديدة الأنظار بفضل تصميمها الجانبي الذي يعتمد على "أبواب الانتحار" (Suicide Doors) التي تفتح عكسيًا، والمعهودة في سيارات رولز رويس الفارهة، ولكن مع لمسة هندسية أكثر جرأةً؛ حيث تفتقر السيارة لوجود "العمود B" الفاصل بين الأبواب الأمامية والخلفية. 

يمنح هذا الابتكار الركاب فتحةً واسعةً وغير منقطعة للدخول إلى المقصورة، ما يعزز من إحساس الرحابة والفخامة المطلقة. 

وبجانب اللمسات المستوحاة من بوجاتي في الواجهة الأمامية، تظهر السيارة بارتفاع متوسط عن الأرض يشبه طراز "فيراري بوروسانجوي"، ما يجعلها خيارًا فريدًا يمزج بين فخامة السيدان وقوة الكروس أوفر، وهو ما تراهن عليه "دريم" لجذب الانتباه في المعارض الدولية القادمة.

تكنولوجيا "البيت الذكي" داخل السيارة ومستقبل الطرازات الإنتاجية لعام 2027

لا تتوقف طموحات "دريم" عند التصميم الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل تكاملًا تقنيًا فريدًا؛ حيث كشفت الشركة عن مشروع "Starry Sky" الذي يتيح للقائد التحكم في روبوتات التنظيف المنزلية ومراقبة الأجهزة الذكية من داخل قمرة القيادة.

ومن المتوقع أن تظهر النسخة القريبة من الإنتاج التجاري لهذه السيارة في معرض "تشنغدو" للسيارات في سبتمبر القادم، مع وعود بتقديم أداء كهربائي ينافس عمالقة السرعة، بفضل أنظمة دفع رباعي متطورة وبطاريات صلبة (Solid-state) توفر كثافة طاقة عالية. 

إن تحول "دريم" السريع من تصنيع الأدوات المنزلية إلى بناء سيارات اختبارية تنافس بوغاتي ورولز رويس يؤكد أن عام 2026 هو عام التحولات الكبرى، حيث تصبح التكنولوجيا هي المحرك الأول للرفاهية فوق الطريق.

