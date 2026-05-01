الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة فولكس فاجن.. ستيلانتس تنتج أرخص سيارة في تاريخها

عزة عاطف

أحدثت مجموعة ستيلانتس تحولاً استراتيجياً في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية عبر إطلاق طرازها الجديد كليًا ليبن موتور B05، وهي السيارة التي صُممت في الصين ويتم تجميعها الآن داخل مصانع ستيلانتس في مدينة سرقسطة الإسبانية. 

وتأتي هذه الخطوة الذكية بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المصنعة في الصين، مما مكن الشركة من طرحها بسعر تنافسي للغاية يبدأ من 26,900 يورو في إيطاليا (حوالي 28,500 دولار أمريكي)، وهو ما يجعلها أرخص بنحو 15 ألف دولار من شقيقتها بيجو الكهربائية، ويضعها في مواجهة مباشرة مع فولكس فاجن آيدي 3 نيو المحدثة.

استراتيجية التصنيع المحلي لكسر الحواجز الجمركية

يمثل قرار تجميع ليبن موتور B05 في إسبانيا ضربة معلم من مجموعة ستيلانتس، حيث يتيح للسيارة الاستفادة من ميزة "الصناعة الأوروبية" لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة التي تهدف إلى حماية السوق من الغزو الصيني. 

وبهذه الطريقة، استطاعت ستيلانتس دمج الخبرة الصينية في كفاءة إنتاج السيارات الكهربائية مع قوة شبكة التوزيع والتصنيع الأوروبية، مما يوفر للمستهلك خيارًا يجمع بين السعر الجذاب والمواصفات العالية التي يبحث عنها المشترون الذين أصبحوا أكثر حساسية تجاه الأسعار في عام 2026، خاصة مع تراجع الحوافز الحكومية في بعض الدول.

المواصفات الفنية والمنافسة في فئة الهاتشباك

تستهدف ليبن موتور B05 فئة سيارات الهاتشباك الكهربائية المدمجة، حيث تقدم أداءً متوازنًا يلبي احتياجات التنقل داخل المدن وخارجها بذكاء تقني لافت. 

وبالرغم من سعرها المنخفض، لم تتنازل السيارة عن معايير الجودة والتقنيات الحديثة، بل أعلنت الشركة أيضًا عن نية إطلاق نسخة الترا (Ultra) الأكثر قوة في وقت لاحق، والتي تهدف لمنافسة طرازات جي تي آي (GTI) الأيقونية من حيث التسارع والأداء الرياضي. 

وتعكس هذه الخطوة طموح ليبن موتور وستيلانتس في الهيمنة على قطاع السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة دون التضحية بالهوية الرياضية أو الكفاءة التقنية.

مستقبل الشراكة بين ستيلانتس وليبن موتور في أوروبا

تعد سيارة B05 باكورة التعاون الوثيق بين العملاق الأوروبي والشركة الصينية الصاعدة، وهي خطة تهدف لترسيخ مكانة ليبن موتور كذراع اقتصادية متطورة داخل مجموعة ستيلانتس التي تضم علامات عريقة مثل فيات وجيب وبيجو. 

ومع تزايد الطلب على الحلول الكهربائية المبتكرة، من المتوقع أن يساهم هذا الطراز في تغيير موازين القوى داخل السوق الأوروبي، مما يجبر المنافسين التقليديين على إعادة النظر في استراتيجيات التسعير الخاصة بهم لمواكبة هذا الوافد الجديد الذي يحمل جينات صينية وقدرات صناعية أوروبية متكاملة تضمن له الانتشار السريع والثبات في المنافسة.

ستيلانتس سعر ليبن موتور B05 Leapmotor B05 أرخص سيارة كهربائية سيارات ستيلانتس الكهربائية أسعار السيارات الصينية

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
اورمان الشرقية
النمل
