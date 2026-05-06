الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4 سيارات هجينة من معرض بكين 2026‏.. تفاصيل ‏

كريم عاطف

في وقت يتباطأ فيه زخم السيارات الكهربائية داخل أوروبا، تفرض الصين رؤيتها الخاصة عبر جيل جديد من الأنظمة الهجينة، وعلى رأسها تقنية “ممتدد المدى” (REEV) التي تعيد رسم خريطة التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي.

كشف معرض بكين 2026 بوضوح عن هذا التوجه، حيث قدمت الشركات الصينية والعالمية طرازات تجمع بين الاعتماد الأساسي على الكهرباء ودعم محرك احتراق يعمل كمولد، ما يمنح السيارات كفاءة أعلى ومدى قيادة طويل دون القلق من الشحن المتكرر.

وبحسب تقرير لموقع “مونيتور أوتوموبيل”، فإن المصنعين الصينيين لا يكتفون بالمنافسة في السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، بل يوسعون هجومهم عبر فئة السيارات الكهربائية ذات ممتدد المدى، والتي تختلف عن الهجينة الأوروبية التقليدية التي غالبا ما تعاني من كفاءة كهربائية محدودة بسبب اعتمادها على منصات احتراق معدلة.

1- نيسان تيرانو وفرونتير برو 

أعادت نيسان إحياء “تيرانو” كسيارة SUV قوية، إلى جانب شاحنة “فرونتير برو”، وكلاهما يعتمد نظام هجين قابل للشحن.

تعتمد المنظومة على محرك 1.5 لتر تيربو مع بطارية كبيرة، لتوفير مدى كهربائي يصل إلى 135 كم وإجمالي يتجاوز 1000 كم. القوة الإجمالية تبلغ 400 حصان مع عزم 800 نيوتن متر، ما يحافظ على قدرات الطرق الوعرة.

وتبرز “فرونتير برو” بميزة تزويد الأجهزة بالطاقة (V2L)، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات العملية والمهنية.

2- سمارت #6

قدمت “سمارت”، بدعم من جيلي، طراز #6 الجديد كليًا، وهو سيدان عائلية تعتمد نظام REEV.

تعتمد السيارة على بنية كهربائية كاملة، مع محرك حراري يعمل كمولد فقط، ما يمنحها مدى إجمالي يصل إلى 1850 كم، وهو رقم استثنائي في هذه الفئة.

بقوة 272 حصانًا، توفر السيارة تجربة قيادة كهربائية يومية، مع تصميم يحمل لمسات مرسيدس، بينما تأتي التكنولوجيا بالكامل من الصين.

3- أومودا 4

طرحت “أومودا” التابعة لشيري طراز SUV مدمج جديد يستهدف الفئة المتوسطة.

السيارة مزودة بنظام هجين قابل للشحن مع بطارية 18.5 كيلوواط/ساعة، توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 95 كم، وإجمالي يقارب 900 كم.

بقوة 230 حصانًا وسعر يبدأ من نحو 18 ألف يورو في الصين، تمثل السيارة خيارًا اقتصاديًا قويًا، مع توقعات بوصولها إلى أوروبا بحلول 2027.

4- نيبولا نكست

المفاجأة الأكبر جاءت من شركة “دريمي” عبر نموذج “نيبولا نكست”، الذي يقترب من عالم السيارات الخارقة.

يعتمد على أربعة محركات كهربائية مع توربينين صغيرين، ويحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 0.9 ثانية فقط، بقوة تقارب 1900 حصان.

كما يستخدم بطارية صلبة توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 550 كم، إلى جانب تقنيات متقدمة مثل LiDAR. ورغم كونه نموذجًا استعراضيًا، تخطط الشركة لإنتاج محدود بدءًا من 2027.

السيارات الكهربائية معرض بكين 2026 معرض بكين نيسان تيرانو وفرونتير برو سمارت 6 أومودا 4 نيبولا نكست

