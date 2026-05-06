مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اى5 موديل 2026، وتنتمي ي اى5 لفئة السيارات السيدان .

محرك كاي ي اى5 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 49 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد كاي ي اى5 موديل 2026

تأتى سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4666 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

ويوجد بـ سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .