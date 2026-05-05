بسعر جديد.. مواصفات نيسان جوك موديل 2027

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان جوك موديل 2027، وتنتمي جوك لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب ، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

محرك نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة نيسان جوك موديل 2027 محرك اخر به بطارية سعة 75 كيلوواط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان جوك موديل 2027

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حواف هندسية حادة، وبها مقابض أبواب خلفية مخفية، وبها نمط إضاءة، وبها عجلات بتصميم "pixel" رقمي، وبها نظام حديثات عبر الهواء (OTA) لتحسين البرمجيات والأداء، وتعمل علي منصة CMF-EV لتعزيز كفاءة الطاقة والتحكم.

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، منظومة فرامل متطورة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، ونظام التحكم الديناميكي في السيارة (VDC/ESC)، ووسائد هوائية، وبها مساعد الصعود، ونظام مساعد المرتفعات (Hill Start Assist، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وبها حساسات ركن، وبها كاميرا 360 درجة، ونظام تحذير ومنع الخروج عن الحارة المرورية، وبها مثبت السرعة الذكي .

سعر نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .