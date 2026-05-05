قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية
الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد حالة الطوارئ أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر جديد.. مواصفات نيسان جوك موديل 2027

نيسان جوك موديل 2027
نيسان جوك موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان جوك موديل 2027، وتنتمي جوك لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب ، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

نيسان جوك موديل 2027

محرك نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان جوك موديل 2027

ويوجد من سيارة نيسان جوك موديل 2027 محرك اخر به بطارية سعة 75 كيلوواط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان جوك موديل 2027

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حواف هندسية حادة، وبها مقابض أبواب خلفية مخفية، وبها نمط إضاءة، وبها عجلات بتصميم "pixel" رقمي، وبها نظام حديثات عبر الهواء (OTA) لتحسين البرمجيات والأداء، وتعمل علي منصة CMF-EV لتعزيز كفاءة الطاقة والتحكم.

نيسان جوك موديل 2027

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، منظومة فرامل متطورة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، ونظام التحكم الديناميكي في السيارة (VDC/ESC)، ووسائد هوائية، وبها مساعد الصعود، ونظام مساعد المرتفعات (Hill Start Assist، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وبها حساسات ركن، وبها كاميرا 360 درجة، ونظام تحذير ومنع الخروج عن الحارة المرورية، وبها مثبت السرعة الذكي .

سعر نيسان جوك موديل 2027

نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

السيارات الهاتشباك نيسان جوك موديل 2027 محرك نيسان جوك جوك موديل 2027 مواصفات نيسان جوك موديل 2027 وسائل الأمان بـ نيسان جوك سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد