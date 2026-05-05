لماذا بدأت شركة ميشلان بوضع علامات RFID في إطاراتها؟

بدأت شركة ميشلان العالمية في تبني تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو "RFID" عبر زرع رقائق ذكية داخل إطاراتها، وهي خطوة أثارت فضول الكثيرين حول الغرض الحقيقي منها.

ورغم المخاوف التي قد تتبادر إلى أذهان البعض حول الخصوصية، إلا أن الهدف الأساسي من هذه التقنية ليس مراقبة تحركات السائقين، بل إحداث نقلة نوعية في عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وتهدف ميشلان من خلال هذه الشريحة المتناهية الصغر إلى تبسيط مسار حياة الإطار بالكامل، بدءًا من خط الإنتاج وصولاً إلى مراكز الصيانة، وحتى مرحلة التخلص النهائي منه وإعادة تدويره بطريقة منظمة وآمنة بيئيًا في عام 2026.

تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الأخطاء البشرية في التوزيع

تدخل تقنية "RFID" حيز التنفيذ منذ اللحظة التي يخرج فيها الإطار من خط التجميع، حيث يتم مسح الإطارات آليًا للتأكد من شحنها إلى الوجهات الصحيحة، سواء كانت لمتاجر التجزئة أو لمصانع السيارات الكبرى.

وتعد هذه الطريقة أسرع بكثير من عمليات الفرز اليدوي التقليدية، كما أنها تساهم في تقليص احتمالية الخطأ البشري إلى أدنى مستوياتها.

وبفضل هذا التتبع الرقمي، أصبح بإمكان الموزعين والمصانع ضمان وصول القطع المطلوبة بدقة متناهية، مما يرفع من كفاءة العمليات التشغيلية ويقلل من فترات الانتظار في سلاسل التوريد العالمية المعقدة.

إدارة المخزون والصيانة الذكية في مراكز الخدمة المتطورة لعام 2026

لا تتوقف فوائد هذه الرقائق عند حدود التوزيع، بل تمتد لتسهل عمل فنيي الصيانة وأصحاب المتاجر في إدارة مخزوناتهم عبر أنظمة الحاسوب بكل سلاسة.

فبدلاً من البحث اليدوي في تواريخ الإنتاج والأرقام التسلسلية، تمنح رقائق "RFID" قراءة فورية لكافة بيانات الإطار الفنية وتاريخ تصنيعه، مما يسهل عمليات الجرد الدوري وتحديد القطع التي تحتاج إلى استبدال أو صيانة.

ويمثل هذا التحول الرقمي في صناعة الإطارات جزءًا من توجه عالمي لرقمنة كافة أجزاء المركبة، مما يضمن للمستهلك النهائي الحصول على منتج موثوق ومدعوم ببيانات دقيقة تعزز من سلامته على الطرقات.