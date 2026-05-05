قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
رئيس الوزراء: الحكومة تمضى بنجاح في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
تطورات جديدة في قضية رمضان صبحي بعد الطعن على المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا بدأت شركة ميشلان بوضع علامات RFID في إطاراتها؟

إطارات السيارات
إطارات السيارات
عزة عاطف

بدأت شركة ميشلان العالمية في تبني تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو "RFID" عبر زرع رقائق ذكية داخل إطاراتها، وهي خطوة أثارت فضول الكثيرين حول الغرض الحقيقي منها. 

ورغم المخاوف التي قد تتبادر إلى أذهان البعض حول الخصوصية، إلا أن الهدف الأساسي من هذه التقنية ليس مراقبة تحركات السائقين، بل إحداث نقلة نوعية في عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية. 

وتهدف ميشلان من خلال هذه الشريحة المتناهية الصغر إلى تبسيط مسار حياة الإطار بالكامل، بدءًا من خط الإنتاج وصولاً إلى مراكز الصيانة، وحتى مرحلة التخلص النهائي منه وإعادة تدويره بطريقة منظمة وآمنة بيئيًا في عام 2026.

تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الأخطاء البشرية في التوزيع

تدخل تقنية "RFID" حيز التنفيذ منذ اللحظة التي يخرج فيها الإطار من خط التجميع، حيث يتم مسح الإطارات آليًا للتأكد من شحنها إلى الوجهات الصحيحة، سواء كانت لمتاجر التجزئة أو لمصانع السيارات الكبرى. 

وتعد هذه الطريقة أسرع بكثير من عمليات الفرز اليدوي التقليدية، كما أنها تساهم في تقليص احتمالية الخطأ البشري إلى أدنى مستوياتها.

وبفضل هذا التتبع الرقمي، أصبح بإمكان الموزعين والمصانع ضمان وصول القطع المطلوبة بدقة متناهية، مما يرفع من كفاءة العمليات التشغيلية ويقلل من فترات الانتظار في سلاسل التوريد العالمية المعقدة.

إدارة المخزون والصيانة الذكية في مراكز الخدمة المتطورة لعام 2026

لا تتوقف فوائد هذه الرقائق عند حدود التوزيع، بل تمتد لتسهل عمل فنيي الصيانة وأصحاب المتاجر في إدارة مخزوناتهم عبر أنظمة الحاسوب بكل سلاسة. 

فبدلاً من البحث اليدوي في تواريخ الإنتاج والأرقام التسلسلية، تمنح رقائق "RFID" قراءة فورية لكافة بيانات الإطار الفنية وتاريخ تصنيعه، مما يسهل عمليات الجرد الدوري وتحديد القطع التي تحتاج إلى استبدال أو صيانة. 

ويمثل هذا التحول الرقمي في صناعة الإطارات جزءًا من توجه عالمي لرقمنة كافة أجزاء المركبة، مما يضمن للمستهلك النهائي الحصول على منتج موثوق ومدعوم ببيانات دقيقة تعزز من سلامته على الطرقات.

تقنية RFID في إطارات ميشلان فوائد رقائق تتبع الإطارات صناعة الإطارات 2026 مخزون الإطارات رقميًا ميشلان العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

عيادات المنوفية

محافظ المنوفية يعلن دعم عيادات قويسنا ومنوف بوحدتي أسنان حديثتين لتحسين الخدمة الطبية

حملات إزالة بقنا

ضمن الموجة 29.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بقنا

طلاب جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يهنئ الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية للملاكمة (النخبة - رجال)

بالصور

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى

السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى
السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى
السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد