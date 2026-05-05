الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث عند قيادة سيارتك بإطار "معوج" ؟

إطار سيارة معوج
عزة عاطف

تعد القيادة بـ "جنط" منحني أو تالف تجربة غير مريحة ومحفوفة بالمخاطر في آن واحد، فبعيداً عن الضوضاء الغريبة والاهتزازات المزعجة التي يشعر بها السائق، يمكن للانحناءات غير المرئية أن تتسبب في تآكل مبكر لأنظمة التعليق وأجزاء التوجيه إذا تم تجاهلها. 

وغالبًا ما تكون الأضرار الناجمة عن السقوط في الحفر أشد مما يتوقعه قائد المركبة، حيث تؤدي هذه الانبعاجات إلى اختلال توازن السيارة بشكل يؤثر على ثباتها فوق الطريق. 

وفي عالم صيانة السيارات لعام 2026، يشدد الخبراء على ضرورة فحص العجلات فور الشعور بأي ارتعاش غير مألوف في عجلة القيادة، لتجنب تفاقم الأعطال الميكانيكية التي قد تكلف مبالغ طائلة لاحقًا.

تأثير العجلات المشوهة على سلامة الإطارات ومخاطر الانفجار المفاجئ

تكمن الخطورة الكبرى للانبعاجات الكبيرة في كونها تمنع الإطار من الالتصاق التام بحافة الجنط، مما يؤدي إلى تسرب تدريجي لضغط الهواء. 

إن القيادة في ظل هذا الخلل قد تؤدي إلى انفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء السرعات العالية، وهو موقف يتطلب مهارة استثنائية وهدوءًا تامًا للسيطرة على السيارة وإيقافها بأمان دون وقوع حادث. 

إن إهمال الجنط المنحني لا يهدد سلامة القطع الميكانيكية فحسب، بل يضع حياة الركاب في خطر حقيقي، خاصة عند القيادة على الطرق السريعة حيث تضاعف السرعة من تأثير أي خلل في توازن العجلات.

الإصلاح أم الاستبدال.. معايير اتخاذ القرار السليم في عام 2026

في حين يمكن إصلاح بعض الانحناءات البسيطة وإعادة الجنط إلى حالته الأصلية باستخدام معدات احترافية متوفرة في مراكز الصيانة المتطورة بمنتصف عام 2026، إلا أن هناك حالات لا يجدي فيها الإصلاح نفعًا. 

فإذا كان الضرر شديدًا أو تسبب في شقوق بليغة في هيكل "الجنط" المعدني، فإن الاستبدال يصبح هو الخيار الوحيد لضمان السلامة. 

إن استثمار مبلغ مالي في شراء جنط جديد يعد قرارًا ذكيًا يحمي أنظمة التعليق والمكابح من التلف، ويضمن لقائد المركبة رحلة آمنة ومستقرة بعيدًا عن مفاجآت الطريق غير السارة التي قد تنجم عن محاولة توفير وهمية في قطع غيار أساسية.

