معلومة لا تعرفها.. السبب وراء استهلاك سيارتك للبوجيهات بشكل مفرط

تعد شمعات الاحتراق "البوجيهات" من الأجزاء الاستهلاكية الحيوية في السيارة والتي تتطلب استبدالاً دوريًا لضمان كفاءة عمل المحرك، ورغم متانتها التي تسمح لها بالبقاء لعدة دورات من تغيير الزيت، إلا أنها تتآكل في نهاية المطاف وتطلق إشارات تحذيرية واضحة.

ويؤدي إهمال شمعات الاحتراق التالفة إلى ظهور أعراض مزعجة مثل تراجع كفاءة استهلاك الوقود، وضعف أداء المحرك، وظهور تقطعات واضحة في الاحتراق "Misfiring".

ولتجنب هذه المشكلات في عام 2026، ينصح الخبراء بضرورة الرجوع إلى دليل المالك والالتزام التام بالتوصيات المصنعية للمواعيد المحددة للاستبدال، حفاظاً على القلب النابض للمركبة.

الفوارق الجوهرية بين أنواع الشمعات وعمرها الافتراضي فوق الطريق

تختلف وتيرة استبدال الشمعات بناءً على نوع المادة المصنوعة منها وطبيعة المحرك، فالمحركات القديمة أو تلك المزودة بأنظمة الشحن التوربيني غالبًا ما تعتمد على شمعات الاحتراق النحاسية التي تتطلب تغييرًا كل 20 ألف ميل تقريبًا.

وفي المقابل، تبرز شمعات "البلاتينيوم" و"الإيريديوم" كخيارات أكثر صلابة وقدرة على التحمل، حيث يمكن أن يمتد عمرها الافتراضي ليتجاوز 100 ألف ميل.

إن اختيار النوع المناسب ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة ميكانيكية تحمي المحرك من الإجهاد الحراري وتضمن شرارة احتراق قوية ومستقرة في كافة ظروف القيادة.

أنظمة الإشعال المتطورة وضرورة استخدام الشمعات المتخصصة

تتطلب بعض المحركات الحديثة لعام 2026 أنواعاً خاصة مثل شمعات "البلاتينيوم المزدوجة"، وتحديداً في المحركات التي تعمل بأنظمة إشعال "الشرارة الضائعة" (Waste-spark ignition) التي تحتاج إلى مواصفات فنية دقيقة لتعمل بكفاءة مثالية.

وتتميز هذه الشمعات المتخصصة بعمر افتراضي طويل يتراوح بين 60 ألف و100 ألف ميل، لكن استخدام أنواع بديلة غير متوافقة قد يؤدي إلى استهلاكها السريع وتلفها المبكر. إن فهم احتياجات نظام الإشعال في سيارتك يمثل الخطوة الأولى لوقف استنزاف الشمعات وضمان أداء مستدام يوفر عليك نفقات الصيانة المتكررة.