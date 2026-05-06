ارتفعت 25 ألف جنيه ..هيونداي توسان موديل 2027 في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي توسان موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تحتوي سيارة هيونداي توسان موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدام، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرشمقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

ارتفعت اسعار جميع فئات سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بقمية 25 ألف جنيه وبالتالي الفئة الأولي يصل سعرها مليون و 800 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليوون و 950 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها سعرها 2 مليون و 300 ألف جنيه، والفئة السادسة سعرها 2 مليون و 400 ألف جنيه .