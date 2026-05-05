تختار إيه.. فولفو XC60 إم بي إم دبليو X3 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو XC60 إم بي ام دبليو X3 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو XC60 موديل 2026

زودت سيارة فولفو XC60 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو XC60 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو XC60 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة، وتحتاج إلي 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 71 لتر، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومتصل بها عبلة تروس .

سعر فولفو XC60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 250 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X3 موديل 2026

تحتوي سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بي ام دبليو X3 موديل 2026

تستمد سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوي 218 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو X3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 990 ألف جنيه .