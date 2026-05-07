لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

في خطوة قد تعيد ملامح الإثارة الكلاسيكية إلى حلبات السباق، تتجه بطولة فورمولا 1 نحو إعادة إحياء محركات V8، بعد سنوات من الاعتماد على وحدات الطاقة الهجينة المعقدة التي غيرت طبيعة المنافسة بشكل كبير.

التوجه الجديد كشف عنه محمد بن سليم خلال فعاليات جائزة ميامي الكبرى، حيث أشار إلى أن العودة لهذه المحركات لم تعد مجرد فكرة، بل خيار مطروح بقوة داخل أروقة الاتحاد الدولي، في إطار السعي لتبسيط التقنيات الحالية.

حاليا، تعتمد السيارات على محركات V6 هجينة سعة 1.6 لتر، وهي منظومة متقدمة للغاية من الناحية الهندسية، لكنها واجهت انتقادات مستمرة بسبب تعقيدها وارتفاع تكلفتها، إلى جانب افتقادها للصوت الحاد الذي لطالما ارتبط به إرث البطولة.

ويرى بن سليم أن محركات V8 يمكن أن تقدم مزيج مثالي من البساطة والفعالية، بفضل وزنها الأخف وتصميمها الأقل تعقيدا، إلى جانب الصوت القوي الذي يضيف بعدا عاطفيا لتجربة السباقات، وهو عنصر يفتقده كثير من عشاق الفورمولا في العصر الحديث.

ووفقا للتصورات الحالية، من المتوقع تطبيق هذه المحركات بحلول عام 2031، مع وجود محاولات لتقديم الموعد إلى 2030 في حال تم التوصل لاتفاق مع مصنعي المحركات، اللافت أن رئيس الاتحاد أبدى ثقة كبيرة في تنفيذ هذا التحول، حتى في حال عدم تحقيق توافق كامل بين جميع الأطراف.

هذا التحرك يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن توجهات اللوائح الجديدة لعام 2026، والتي تعزز الاعتماد على الأنظمة الكهربائية بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتعقيد أنظمة الدفع بصورة تؤثر على هوية السيارات.

ورغم الحديث عن العودة لمحركات V8، فإن الخطة لا تعني التخلي الكامل عن التكنولوجيا الحديثة، إذ ستتضمن المحركات الجديدة قدرا محدودا من الدعم الكهربائي، بما يحقق توازنا بين الحفاظ على الطابع الرياضي التقليدي ومواكبة تطور صناعة السيارات.

ويبدو أن فورمولا 1 تحاول إعادة ضبط المعادلة الصعبة: الحفاظ على إثارة الماضي، دون التفريط في متطلبات المستقبل، في وقت تشتد فيه المنافسة على جذب الجماهير واستمرار دعم كبرى شركات السيارات.