5 سيارات رياضية موديل 2026.. تبدأ من 950 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات الرياضية، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وكلاهما تمكن من تحقيق شعبية واسعة نسبة المساحة الرحبة والارتفاع المناسب.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

شيري تيجو 4

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، بقوة 111 أو 145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يتراوح بين 950,000 جنيه ومليون و55 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

تقدم كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT أوتوماتيكي النقلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

تستمد إم جي RX5 PLUS قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1500 CC تيربو، يتمكن من توليد قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,525,000 جنيه.

جيتور T2

تأتي جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,150,000 جنيه.

شانجان يوني T

دعمت شانجان يوني T بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 177 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,399,000 و 1,499,000 جنيه.