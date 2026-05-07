كيا XCeed موديل 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا XCeed موديل 2026، وتنتمي XCeed لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أوبل موكا، وفورد فوكس، وسكودا أوكتافيا .

محرك كيا XCeed موديل 2026

تحصل سيارة كيا XCeed موديل 2026 علي قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يوجد بـ سيارة كيا XCeed موديل 2026 محرك اخر سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا XCeed موديل 2026

زودت سيارة كيا XCeed موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط كوبيه انسيابية، وبها سقف منحدر، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية بتوقيع ضوئي حاد، وبها لمسات كروم وأسود لامع، وبها شاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 10.25 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها أزرار فيزيائية للتحكم بالتكييف والوظائف الأساسية، وبها نظام التنبيه من التصادم في النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، وبها كاميرا رؤية خلفية .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة في يونيو من عام 1944، وكانت متخصصة في قطع الدراجات الهوائية يدوياً، وغيرت اسمها إلى كيا للصناعات عام 1952 وبدأت إنتاج الدراجات الهوائية الكاملة، ثم الدراجات النارية عام 1957 والشاحنات عام 1962، وافتتحت أول مصنع متكامل للسيارات (سوهاري) عام 1973، وأطلقت أول سيارة ركاب "كيا بريسا" عام 1974 .

وأنتجت سيارات بالتعاون مع فورد ومازدا، لكنها واجهت إغلاق قسري لإنتاج سيارات الركاب بسبب قرارات حكومية قبل أن تعود بقوة.مجموعة هيونداي-كيا، واستحوذت هيونداي على كيا بعد الأزمة المالية الآسيوية لتشكيل "مجموعة هيونداي كيا للمركبات"، مما أدى إلى تحسين الجودة والتصميم، والانتشار العالمي الواسع.