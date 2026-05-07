تكنولوجيا وسيارات

بقوة 700 حصان .. دودج تشارجر 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر موديل 2026، وتنتمي تشارجر لفئة السيارات السيدان الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتدمج بين القوة المفرطة والتقنيات الحديثة، وتنافس العديد من الإصدارات منها،  شيفروليه كامارو، وفورد موستانج، وكاديلاك CT5-V Blackwing .

مواصفات دودج تشارجر موديل 2026

تتوافر سيارة دودج تشارجر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل متين للغاية يعكس قوتها، وبها إطار فولاذي صناعي فائق القوة صمم لضمان الثبات المطلق، وبها عجلات ضخمة، وبها خطوط عريضة تمنحها مظهر يوحي بأنها شاحنة بيك أب في ثوب سيارة سيدان، وبها زخارف فاخرة من الخشب والمعدن، وبها نظام تعليق متعدد الوصلات في الخلف مع ذراع قصير وطويل في الأمام، وبها نظام فرامل متطور بوزن إضافي لضمان توقف السيارة بأمان.

محرك دودج تشارجر موديل 2026

تحصل سيارة دودج تشارجر موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 700 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 322 كم/ساعة، وبها قدرة سحب 3900 كجم .

سعر دودج تشارجر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دودج تشارجر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 194 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دودج تشارجر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة دودج تشارجر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

تأسست شركة دودج عام 1900 على يد الأخوين جون وهوراس دودج في ديترويت، وبدأت كمورد لقطع غيار السيارات قبل إطلاق أول سيارة كاملة Model 30 عام 1914، والتي تميزت بهيكل فولاذي. 

