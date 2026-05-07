مقارنة بين أركفوكس الفا تي 5 و بى واى دى أتو 8 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اركفوكس الفا تي 5 و بى واى دى أتو 8 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026

تأتى سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5040 مم، وعرض 1996 مم، وارتفاع 1760 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2950 مم .

محرك بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026

يوجد بـ سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026 بطارية سعة 19 كيلووات/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة قبل الحاجة لشحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026

تباع سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 849 ألف جنيه .

أبعاد اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

تتوافر سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4690 مم، وعرض 1936 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

محرك اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 660 كم/ساعة، وتنتج قوة 268 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .