الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي اكسباندر 2026 تباع بهذه المواصفات

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026، وتنتمي اكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 15 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 بها،  Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 440 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 525 ألف جنيه .

