فورد إيفرست وايلدتراك 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة فورد عن طراتزها الجديد فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026، وتنتمي إيفرست وايلدتراك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وسيتم إنتاج 1000 سيارة فقط منها .

سيارة فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026 الجديدة

وتعتبر إيفرست وايلدتراك واحدة من أكثر سيارات فورد تميزاً خارج، لأنها تمثل فئة الـ SUV بثلاثة صفوف مبنية على شاصي شقيقتها البيك أب فورد رينجر، وتجمع بين الاستخدام العائلي والقدرات الجيدة على الطرق الوعرة.

مواصفات فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026

زودت سيارة فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات خارجية باللون الأسود اللامع، وبها جنوط مقاس 20 بوصه، وبها إطارات مخصصة لجميع التضاريس، وبها مصابيح ماتريكس LED، وسقف بانوراما، وبها إضاءة محيطية، بالإضافة إلى مقاعد الصف الثالث القابلة للطي كهربائياً.

محرك فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026

تحصل سيارة فورد إيفرست وايلدتراك موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 247 حصان، وبها عزم دوران 600 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد موتور عام 1903 على يد هنري فورد في ديترويت، وأحدثت ثورة في عالم السيارات بإدخال خط التجميع المتحرك عام 1913، مما جعلها رائدة في الإنتاج الكمي بتكلفة معقولة.

اشتهرت فورد بإنتاج طراز "Model T" عام 1908، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم بتركيز حالي على السيارات الرياضية والمركبات التجارية، وتوقفت الشركة مؤخراً عن إنتاج سيارات الركاب الصغيرة مثل "فييستا" و"فوكس" لتركز على سيارات الدفع الرباعي (SUV) والمركبات التجارية.

وتعد فورد، التي يقع مقرها في ديربورن، بـ ميشيجان، واحدة من أبرز عمالقة صناعة السيارات في العالم، وتسيطر عائلة فورد على أغلبية حقوق التصويت فيها.