شاهد| تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 ، وتنتمي لاند كروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد أمامي وخلفي من النوع القابل للإزالة ، وبها لوحة عدادات أفقية تسهيل مراقبة ميلان السيارة، وبها شاشة ومفاتيح مدمجة لتقليل حركة العين أثناء القيادة، وتوفر رؤية أمامية ممتازة بفضل غطاء المحرك المنخفض وخط حزام منخفض يحسن رؤية أسطح الطرق الوعرة، وبها حزمة Toyota Safety Sense للأمان النشط التي تشمل نظام السلامة قبل الاصطدام.

محرك تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2700 سي سي تيربو، وتولد قوة 163 حصان، وبها عزم دوران يصل إلى 246 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

أبعاد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4575 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1960 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2580 مم .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارة

بدأت تويوتا تاريخها عام 1933 كقسم للسيارات داخل شركة النسيج التابعة لـ "كيشيرو تويودا"، وأنتجت أول سيارة موديل AA عام 1936 قبل تأسيس شركة تويوتا موتور ككيان مستقل عام 1937، واشتهرت بالاعتمادية والابتكار، وأصبحت رائدة عالميًا، وأطلقت أول سيارة هجينة بريوس عام 1997 وتصدرت مبيعات السيارات عالميًا بحلول عام 2008.

وجدير بالذكر ان فلسفة تويوتا تتمحور حول الجودة، والاعتمادية، والتحسين المستمر، مما جعلها أيقونة عالمية في عالم السيارات.