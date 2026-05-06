إيهما تفضل.. سيات أرونا إم نيسان جوك 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ارونا و نيسان جوك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

محرك نيسان جوك موديل 2026

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2026 قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سعرها القصوي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2026

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

سعر نيسان جوك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 124 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 168 ألف جنيه .

محرك سيات ارونا موديل 2026

تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

تحتوي سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP .

سعر سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .