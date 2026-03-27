المتحدث باسم جوتيريش: من المبكر تقييم نتائج الوساطة بين امريكا وإيران.. والاتصالات مستمرة لاحتواء الأزمة
تطور مرعب .. صواريخ إيرانية بـ ذخائر عنقودية تستهدف إسرائيل
قبل كأس العالم .. نجم منتخب إيران مهدد بمصادرة ممتلكاته
نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني
تركي آل الشيخ يوجّه رسالة ساخرة لـ إبراهيم فايق بعد رباعية منتخب مصر أمام السعودية
6 ساعات تحقيق .. نجل ميدو يعترف بحيازة المخدرات في التجمع
طار في الهوا | انحشار أتوبيس ركاب بين دائري بشتيل وعقار بجانب الطريق .. صور
واحد بس في الكويت | عمرو أديب يوجّه نداء عاجلا للمصريين بسبب حرب إيران
عيد الأضحى 2026 | مصطفى بكري يزف بشرى لجميع المواطنين لهذا السبب
كيلو الطماطم بـ 50 جنيه.. مصطفى بكري: الناس تعبت من الأسعار وممعهاش
عمرو أديب : نتعامل مع أطراف مجنونة في الحرب ضد إيران
الأمم المتحدة : نضع آليات لتأمين تدفق السلع الأساسية وتفادي أزمة جوع عالمية
تكنولوجيا وسيارات

سعر شانجان UNI-T موديل 2026 في السعودية .. ماذا تقدم؟

صبري طلبه

تواصل شانجان تعزيز حضورها في السوق السعودي، من خلال تقديم طراز شانجان UNI-T 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، مع تصميم عصري وحزمة كبيرة من التقنيات.

الأبعاد الخارجية 

تعتمد السيارة على أبعاد ذات إطلالة رياضية، حيث يبلغ طولها 4,515 مم، وعرضها 1,870 مم، وارتفاعها 1,565 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,710 مم، إلى جانب وزن يبلغ 1,465 كجم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر، مع عجلات قياس 20 بوصة.

الأداء الفني لسيارة UNI-T

تعتمد شانجان UNI-T على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 177 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتأتي السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثانية، مع تحقيق معدل استهلاك وقود يبلغ 17.3 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 55 لترًا.

تجهيزات شانجان UNI-T

توفر المقصورة الداخلية مقعد السائق بدعم التعديل الكهربائي مع خاصيتي التدفئة والتبريد و8 وضعيات مختلفة، وتضم السيارة شاشة ترفيه رئيسية قياس 10.3 بوصة تدعم Apple CarPlay ونظام الملاحة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم تقريبًا، كما تشمل التجهيزات نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف.

وتقدم السيارة حزمة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، وأنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى حساسات الركن ومساعدات القيادة على المرتفعات والمنحدرات.

أسعار شانجان UNI-T 2026 في السعودية

تقدم شانجان UNI-T 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 102,810 ريال سعودي، وتصل إلى 112,125 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

محمد صلاح وأمام عاشور

القادسية السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع محمد صلاح وإمام عاشور

ترشيحاتنا

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني خلال إحتفالية اليوم العالمي للمسرح

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني في احتفالية اليوم العالمي للمسرح

سمير غريب

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب سمير غريب : مسيرة حافلة في صون الهوية

ماس محمد رحيم - تامر حسني

يروح البحر .. ماس محمد رحيم تطرح أول ديو غنائي مع تامر حسني

بالصور

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل بعجينة هشة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

6 أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس .. تغذى وتدفى

أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس

أسباب الشعور بالبرد باستمرار دون سبب واضح وطرق العلاج

الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد

ماذا يحدث للجسم عند شرب النعناع قبل النوم ؟ لن تتوقعها

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

