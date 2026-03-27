سعر شانجان UNI-T موديل 2026 في السعودية .. ماذا تقدم؟

تواصل شانجان تعزيز حضورها في السوق السعودي، من خلال تقديم طراز شانجان UNI-T 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، مع تصميم عصري وحزمة كبيرة من التقنيات.

الأبعاد الخارجية

تعتمد السيارة على أبعاد ذات إطلالة رياضية، حيث يبلغ طولها 4,515 مم، وعرضها 1,870 مم، وارتفاعها 1,565 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,710 مم، إلى جانب وزن يبلغ 1,465 كجم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر، مع عجلات قياس 20 بوصة.

الأداء الفني لسيارة UNI-T

تعتمد شانجان UNI-T على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 177 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتأتي السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثانية، مع تحقيق معدل استهلاك وقود يبلغ 17.3 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 55 لترًا.

تجهيزات شانجان UNI-T

توفر المقصورة الداخلية مقعد السائق بدعم التعديل الكهربائي مع خاصيتي التدفئة والتبريد و8 وضعيات مختلفة، وتضم السيارة شاشة ترفيه رئيسية قياس 10.3 بوصة تدعم Apple CarPlay ونظام الملاحة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم تقريبًا، كما تشمل التجهيزات نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف.

وتقدم السيارة حزمة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، وأنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى حساسات الركن ومساعدات القيادة على المرتفعات والمنحدرات.

أسعار شانجان UNI-T 2026 في السعودية

تقدم شانجان UNI-T 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 102,810 ريال سعودي، وتصل إلى 112,125 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا.