رسميًا.. مرسيدس تكشف النقاب عن مايباخ S-CLASS 2027

كشفت مرسيدس بنز رسميًا عن نسخة مايباخ S-Class موديل 2027، التي تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة داخل فئة السيدان الفاخرة، حيث تأتي النسخة الجديدة بمجموعة من التحديثات الخارجية والداخلية.

شهد التصميم الخارجي تغييرات ملحوظة تهدف إلى تعزيز حضور السيارة، حيث تم تكبير الشبك الأمامي بنسبة تقارب 20% مقارنة بالإصدار السابق، مع إضافة شعارات Maybach في عدة مواضع على الواجهة.

كما حصلت السيارة على عناصر إضاءة جديدة، من بينها دمج شعار النجمة داخل المصابيح الأمامية، بالإضافة إلى إضاءة الشعار على العمود الخلفي، وحتى الشعار المثبت على غطاء المحرك أصبح مضاءً، في محاولة لإبراز الهوية بشكل أوضح خاصة في الإضاءة الليلية.

وتقدم مايباخ S-Class مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص، حيث يمكن الاختيار من أكثر من 150 لونًا خارجيًا، مع إمكانية الجمع بين لونين في تصميم الهيكل، كما تتوفر السيارة بجنوط قياس 20 بوصة أو خيارات أكبر تصل إلى 21 بوصة مع تفاصيل لونية مميزة. وتدعم هذه الخيارات فتحة سقف زجاجية.

محركات وأداء مرسيدس مايباخ

تعتمد مرسيدس مايباخ على مجموعة من المحركات أبرزها محرك V12 بقوة تصل إلى 621 حصانًا، كما توفر الشركة نسخة أخرى تحمل اسم S680 بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشواحن توربينية مزدوجة، بقوة تبلغ 604 أحصنة، وإلى جانب ذلك، تقدم نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي بقوة إجمالية تصل إلى 577 حصانًا، مع مدى كهربائي يقترب من 98 كيلومترًا.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس مايباخ

تواصل السيارة تقديم تجربة تعتمد على التكنولوجيا، حيث تضم شاشة بقياس 14.4 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، كما يحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشتين بقياس 13.1 بوصة، و3 شاشات أمامية، ما يعزز من تجربة الترفيه، وتدعم المقصورة نظام صوتي متطور، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي.