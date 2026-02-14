قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات شانجان UNI-K موديل 2026 وسعرها في السعودية

صبري طلبه

تواصل شانجان تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال طرح نسختها الرياضية شانجان UNI-K موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تقديمها بحزمة من التجهيزات مع تصميم عصري.

محرك وأداء شانجان UNI-K موديل 2026 

تعتمد UNI-K موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات مدعوم بشاحن توربيني، بسعة 2.0 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 233 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.9 كيلومتر لكل لتر.

شانجان UNI-K 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 8 ثوانٍ تقريبًا. 

تجهيزات ومواصفات شانجان UNI-K موديل 2026

تضم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي وتقنية المكابح الذاتية في حالات الطوارئ، وتتوفر داخل المقصورة 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية.

شانجان UNI-K 

كما زُودت بحساسات أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، وتدعم السيارة أنظمة التحذير عند مغادرة المسار مع خاصية المساعدة على البقاء داخله، إضافة إلى مساعد القيادة في الازدحام المروري، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

تأتي شانجان UNI-K بشاشة معلومات رئيسية قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة الربط مع الهواتف الذكية مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، وتتكامل معها شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مدعومة بشاشتين إضافيتين بقياس 9.2 و3.5 بوصة.

شانجان UNI-K 

كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا من SONY مكوّنًا من 12 سماعة، مع شاحن لاسلكي للهاتف في الأمام، وإضاءة داخلية محيطية، وتوفر المقاعد الأمامية تحكمًا كهربائيًا، حيث يحصل السائق على 8 وضعيات مع ذاكرة وتقنية التدفئة والتبريد، مكيف هواء أوتوماتيكي.

أبعاد وتصميم شانجان UNI-K

تأتي UNI-K بإضاءة أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، وترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة، مع مرايا خارجية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وعلى مستوى الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,865 مم، وعرضها 1,948 مم، وارتفاعها 1,690 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,890 مم.

شانجان UNI-K 

سعر شانجان UNI-K موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 141,335 ريال سعودي.

