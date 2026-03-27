بمدى يصل لـ 1.226 كم .. مواصفات روكس أداماس عملاقة الـ SUV

تدخل روكس المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز أداماس، الذي يركز على تقديم مدى قيادة طويل مع تقنيات حديثة في منظومة الدفع، لتعزز من تواجدها في السوق العالمي ضمن عائلة الـ SUV.

محرك وأداء روكس أداماس 

تعتمد روكس أداماس على نظام ثنائي المحركات الكهربائية، يولد قوة إجمالية تبلغ 350 كيلوواط، مع عزم دوران يصل إلى 740 نيوتن متر، وتدعم هذه المنظومة نظام دفع كلي للعجلات، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

روكس أداماس 

مدى قيادة وتسارع روكس أداماس

تقدم السيارة مدى قيادة يصل إلى 235 كيلومترًا عند الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، بينما يرتفع المدى الإجمالي إلى نحو 1,226 كيلومترًا، كما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، وهو ما يعكس قدرتها على تقديم أداء سريع رغم حجمها الكبير.

تقنيات وتصميم روكس أداماس

تأتي أداماس مزودة بمجموعة من الأنظمة التقنية، منها خاصية تزويد الأجهزة بالطاقة من خلال منفذ داخلي بقدرة 2.2 كيلوواط وآخر خارجي بقدرة 3.5 كيلوواط، وتضم المقصورة شاشة مركزية كبيرة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي ترفيهي.

روكس أداماس 

وتوفر روكس أداماس مساحة خلفية متعددة الاستخدام يمكن تكييفها حسب الحاجة، سواء لنقل الأمتعة أو الاستخدامات اليومية، كما تأتي مزودة بفتحة سقف، إلى جانب تفاصيل خارجية تشمل إضاءة LED وجنوط رياضية تتماشى مع الطابع العام للسيارة، مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED.

وتدعم أداماس مجموعة من أنظمة السلامة التي تركز على حماية الركاب وتحسين التحكم، حيث تتوفر وسائد هوائية متعددة، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية تساعد في عمليات الركن، كما تضم كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى مستشعرات حركة، ومثبت سرعة، مع منظومة من تقنيات المكابح المتطورة.

