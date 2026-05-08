أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك 2026 تبدأ من 649 ألف جنيه.. الكشف عن ماكلارين MCL-HY GTR بسعر خيالي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بمناسبة مرور 60 عامًا.. تويوتا تقدم إصدارات خاصة من الأيقونة كورولا

تواصل تويوتا الاحتفاء بتاريخ واحدة من أكثر سياراتها انتشارًا على مستوى العالم، بعدما كشفت عن نسخ خاصة من كورولا بمناسبة مرور ستة عقود على انطلاق هذا الطراز الشهير.

بتصميم رياضيي.. ماذا تقدم سوبارو كروسترك 2026 الجديدة؟

تدخل سوبارو كروسترك 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر بمفاهيم تركز على الجمع بين الاستخدام العملي والطابع الرياضي، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لسيارات سوبارو المعتمدة على أنظمة الدفع الكلي.

تبدأ من 649 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تقنيات النقل ومنها الأوتوماتيكية الأداء.

المواصفات الكاملة لسيارة ام جي Cyberster الجديدة.. بسقف مكشوف

تواصل إم جي توسيع حضورها عالميًا في فئة السيارات الكهربائية عبر تقديم Cyberster الجديدة، وهي سيارة رودستر بسقف مكشوف ذات مظهر عصري، بالإضافة إلى حزمة عالية الأداء من التجهيزات.

أسعار ومواصفات نيسان اكس تريل 2026 في السعودية

تواصل نيسان تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال اكس تريل 2026، التي تقدم في السوق السعودي بمجموعة من التحديثات والتجهيزات، وبخيارات مختلفة لأنظمة الدفع.

بقوة 720 حصانًا.. الكشف عن ماكلارين MCL-HY GTR بسعر خيالي

كشفت ماكلارين عن تطوير نسخة خاصة تحمل اسم MCL-HY GTR، في خطوة تعكس توجه الشركة البريطانية نحو تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الخارقة المخصصة للأداء العالي.