الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتصميم رياضيي.. ماذا تقدم سوبارو كروسترك 2026 الجديدة؟

صبري طلبه

تدخل سوبارو كروسترك 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر بمفاهيم تركز على الجمع بين الاستخدام العملي والطابع الرياضي، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لسيارات سوبارو المعتمدة على أنظمة الدفع الكلي.

تصميم سوبارو كروسترك 2026 

تحمل كروسترك الجديدة خطوط تصميم أكثر حدة مقارنة بالأجيال السابقة، مع واجهة أمامية تعتمد على مصابيح LED، كما تأتي المصابيح الخلفية بتقنية LED، في حين ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة.

وتبلغ أبعاد السيارة 4,480 مم للطول، و1,800 مم للعرض، بينما يصل الارتفاع إلى 1,600 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، كما يأتي الخلوص الأرضي بارتفاع 220 مم.

وتضم السيارة سوبارو كروسترك 2026 فتحة سقف كهربائية، فيما تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1,278 لترًا، كما تضم مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

محرك سوبارو كروسترك 2026 

تعتمد سوبارو كروسترك 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، ويرتبط بمنظومة دفع كلي AWD توفر توزيعًا للعزم على العجلات الأربع.

ويولد محرك سوبارو كروسترك 2026 قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 15.5 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا.

وتستطيع السيارة سوبارو كروسترك 2026 الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 198 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 10.5 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة.

أبرز تجهيزات سوبارو كروسترك 2026

 

زودت السيارة سوبارو كروسترك 2026 بشاشة معلومات وترفيه عمودية بقياس 11.6 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مقودحركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

وحصلت سوبارو كروسترك 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة، حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما زودت السيارة بنظام تثبيت السرعة، وحساسات للركن مع كاميرا للمساعدة أثناء الاصطفاف، إضافة إلى نظام التحذير من الانحراف عن المسار.

