شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات "زيرز" قليلة الأعطال في مصر.

1- تويوتا كورولا ‏

تعتمد تويوتا كورولا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بتنفس طبيعي، يخرج قوة حصانية قدرها 120 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 154 نيوتن/متر عند 5200 دورة في الدقيقة.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم، ومساحة تخزين خلفية تبلغ 470 لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتر.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

- فئة Active بسعر 1,280,000 جنيه

‏- فئة ‏ Comfort ‎‎‏ بسعر ‏1,380,000‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ SMART ‎‎‎‏ بسعر ‏1,480,000‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ فتحة سقف SMART ‎‎‎‏ بسعر ‏‏1,580,000‏‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ Elegance ‎‎‎‎‏بسعر ‏‏1,630,000‏‏ جنيه

2- نيسان صني

تاتي نيسان صني بمحرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 108 حصان وعزم دوران يبلغ 134 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة، وهي تتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتميز الصني بأبعاد عملية، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4425 ملم، بينما تصل سعة الشنطة الخلفية إلى 490 لتر، وتعتمد السيارة على خزان وقود سعة 41 لتر، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 178 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- فئة ‏‎ Baseline‎‎‎‎‏بسعر ‏‏645,000‏‏ جنيه‏

- فئة اوتوماتيك ‏‎ Baseline‎‎‎‎‏بسعر ‏‏ 745,000‏‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ A/T / plus‎‎‎‎‏بسعر ‏‏ 780,000‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Super Saloon ‎‎‎‎‏بسعر ‏‏810,000‏‏ جنيه

3- هيونداي أكسنت ‏RB

تاتي هيونداي أكسنت RB، بمحرك سعة 1600 سي سي الذي ينتج 125 حصان وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/متر عند 4200 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تزن السيارة حوالي 1120 كجم، مما يجعل تسارعها نشطاً، وتوفر مساحة شنطة خلفية قدرها 389 لتر وخزان وقود بسعة 43 لتر، كما يبلغ طول قاعدة العجلات فيها 2570 ملم.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- فئة ‏‎ GL‎‎‎‎‏بسعر ‏‏729,900‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ SR‎‎‎‎‏بسعر ‏‏‏759,900‏‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ DAB ABS‎‎‎‎‏بسعر ‏‏800,000‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ Highline‎‎‎‎‏بسعر ‏‏839,000‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ DAB ABS PLUS‎‎‎‎‏بسعر ‏‏895,000‏‏ جنيه‏

4- شيري أريزو 5 ‏

تقدم شيري أريزو 5 مواصفات فنية متوازنة عبر محرك 1500 سي سي يولد 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن/متر، تتوفر السيارة بناقل حركة CVT بـ 7 سرعات وهمية يساعد في توفير الوقود بمعدل 7 لتر لكل 100 كم.

ومن الناحية الهيكلية، يبلغ طول السيارة 4572 ملم وعرضها 1825 ملم، مما يجعلها عريضة وثابتة على الطريق، مع سعة شنطة خلفية تبلغ 430 لتر وخزان وقود بسعة 48 لتر.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- فئة ‏‎ BASELINE Leatherمانيوال ‎‎‎‎‏بسعر ‏‏655,000‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ ‏‎ BASELINE Leatherاتوماتيك ‏‎‎‎‎‏بسعر ‏‏705,000‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ HIGHLINE ‎‎‎‎‏بسعر ‏‏000‏,‏735‏‏ جنيه‏

5- سوزوكي سويفت ‏

تتميز سوزوكي سويفت بمحركها الموفر جداً سعة 1200 سي سي الذي يولد قوة 84 حصان وعزم دوران 113 نيوتن/متر، بفضل وزنها الخفيف الذي لا يتعدى 900 كجم تقريباً، تحقق السيارة استهلاك وقود ممتاز يصل إلى 6.2 لتر لكل 100 كم.

يبلغ طولها 3845 ملم مما يجعلها مثالية للمناورات، وتأتي بشنطة خلفية سعة 265 لتر، مع ناقل حركة من نوع AGS الموفر، وخزان وقود صغير نسبياً بسعة 37 لتر.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:

‏- فئة ‏‎ GLX‎‎‎‎‏بسعر ‏‏775,000‏‏ جنيه‏

‏- فئة ‏‎ GLX / Two tone‎‎‎‎‏بسعر ‏‏800,000‏‏ جنيه‏