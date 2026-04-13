سوبارو اليابانية تقدم سيارة Getaway الكهربائية الجديدة .. صور

كشفت سوبارو اليابانية عن سيارتها Getaway الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة المركبات متعددة الاستخدامات SUV العائلية، مع تصميم عصري، وباقة كبيرة من التجهيزات.

أداء سوبارو Getaway الكهربائية

تعتمد السيارة سوبارو Getaway على نظام دفع كهربائي متطور مكوّن من محركين، بقوة إجمالية تصل إلى 420 حصانًا، وهو رقم يضعها ضمن الفئة القوية من السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

وتستطيع السيارة الكهربائية سوبارو Getaway أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية أقل من خمس ثوانٍ.

بطارية ومدى السيارة

زُودت Getaway ببطارية بسعة 95.8 كيلووات ساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 483 كيلومترًا بشحنة واحدة، ويُعد هذا المدى مناسبًا للاستخدام اليومي والتنقلات الطويلة.

تجهيزات سوبارو Getaway

تعتمد السيارة سوبارو Getawayعلى تصميم حديث يركز على التقنيات الرقمية، حيث تأتي بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه أكبر بقياس 14 بوصة.

وتدعم هذه المنظومة أنظمة الربط الذكي مثل Android Auto وApple CarPlay بشكل لاسلكي، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، إلى جانب إضاءة داخلية، وتتضمن السيارة مجموعة من التجهيزات التي تركز على الراحة وسهولة الاستخدام، مثل المرايا الكهربائية وحساسات الحركة التي تساعد في الركن.

وزُودت Getaway بعدد من الأنظمة الأساسية والمتقدمة، تشمل مثبت سرعة، ووسائد هوائية متعددة للحماية من الصدمات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، كما تتوفر تقنيات مثل مراقبة النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، وكاميرات للمراقبة، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني.