سوبارو أوت باك ويلدرنس 2026| صور

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026، وتنتمي أوت باك ويلدرنس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، تويوتا راف 4 أدفنتشر، و فورد برونكو سبورت .

سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

مواصفات سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

زودت سيارة سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خلوص أرضي مرتفع يبلغ 9.5 بوصة لسهولة تجاوز العقبات، وبها ألواح حماية سفلية، وإطارات مناسبة لجميع التضاريس، وبها شاشة معلومات وترفيه جديدة ومحسنة، وبها تنجيد داخلي متين ومقاوم للماء، وبها نظام EyeSight قياسي لمساعدة السائق مع تحديثات للأمان.

محرك سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

تحصل سيارة سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وبها قوة 260 حصان، وبها عزم دوران 277 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 189 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

تأسست سوبارو عام 1953 كقسم سيارات تابع لشركة فوجي للصناعات الثقيلة، واشتهرت بابتكار المحركات المسطحة (Boxer) وأنظمة الدفع الكلي المتماثل (Symmetrical AWD).

سوبارو أوت باك ويلدرنس موديل 2026

وبدأت رحلتها بـ سيارة سوبارو 360 عام 1958، وتطورت لتصبح رائدة في دمج الأداء الرياضي مع الأمان والعملية عبر طرازات ليجاسي، وإمبريزا، وفورستر.