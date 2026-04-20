سعر جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 ، وتنتمي جالاكسي ستار 7 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها تقنيات Flyme Auto الذكية .

محرك جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026

تحصل سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 418 حصان، وبها عزم دوران 526 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 28 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 170 كم/ساعة .

أبعاد جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026

تأتى سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4740 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2755 مم .

مواصفات جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026

زودت سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحة سقف بانوراما، وبها فوانيس LED، وبها جنط رياضية مقاس 18بوصه، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 15.4 بوصة، وبها نظام Flyme Auto متطور، وبها نظام FlymeSound مكون من 16 مكبر صوت، وبها مقاعد جلد، وبها نظام تدفأة، ومزودة بخاصية التدليك.

بالاضافة إلي ان جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 بها ايضا، شاشة عرض رأسية (HUD)، وكاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، وبها شاحن لاسلكي، ونظام قيادة ذكي (H3) مع 26 مستشعر، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وبها فرامل يد كهربائية.

سعر جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 54 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .