قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف ؟

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف
السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف
إبراهيم القادري

السيارات تحتاج إلي التعامل معها بطريقة وقائية في فصل الصيف للسيطرة على ارتفاع حرارة المحرك ، وبالتالي يجب وقف السيارة فوراً في مكان آمن، وبعدها قم بإطفاء المحرك، وافتح غطاء المحرك بحذر بعد 15إلي 30 دقيقة لتبريده.

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

بالاضافة إلي انه يجب عمل الإجراءات الوقائية من ضمنها، فحص سائل التبريد بانتظام، ويجب التأكد من عدم وجود تسريبات، وقم بتنظيف الردياتير، وفحص مروحة التبريد ومضخة المياه لتجنب التلف الناتج عن الحرارة العالية.

- خطوات فورية عند ارتفاع الحرارة :

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

- أوقف تشغيل التكيف فوراً لتقليل الجهد عن المحرك.

- افتح النوافذ وشغل نظام التدفئة على أعلى درجة، لان هذا يساعد علي نقل الحرارة من المحرك إلى المقصورة.

- لا تفتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن لتجنب الحروق الخطيرة، وانتظر حتى يبرد تماماً.

- تحقق من مستوى سائل التبريد في القربة وزوده إذا لزم الأمر، ويفضل فحص السيارة لدى فني اذا كان هناك أي تسريبات باستمرار .

- نصائح وقائية للسيارات في الصيف :

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

فحص دورة التبريد

تأكد من سلامة خراطيم الردياتير وعدم وجود تشققات، وقم بفحص مستوى سائل التبريد باستمرار لان تغير لونه يدل علي وجود مشكلة .

مراقبة مؤشر الحرارة

تابع عدادات الحرارة باستمرار خاصة في الزحام أو عند تشغيل التكيف لفترات طويلة.

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

القيادة الذكية

تجنب السرعات العالية والقيادة في أوقات الذروة الحرارية وقت الظهيرة .

تنظيف الردياتير

قم بتنظيف الواجهة الأمامية للسيارة لضمان تدفق الهواء للمحرك.

السيطرة علي ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

وجدير بالذكر انه عند ارتفاع حرارة محرك السيارة يجب تجنب القيادة تماماً لتجنب تلف المحرك بشكل كامل.

المزيد

