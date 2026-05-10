سعر بي إم دبليو iX3 موديل 2027 في السعودية

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو iX3 موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي iX3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

بي ام دبليو iX3 موديل 2027

محرك بي ام دبليو iX3 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو iX3 موديل 2027 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 463 حصان، وعزم دوران 645 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو iX3 موديل 2027

تعتمد سيارة بي ام دبليو iX3 موديل 2027 على نظام 800 فولت، مع قدرة شحن DC تصل إلى 400 كيلوواط/ ساعة، وبها إمكانية شحن من 10% إلى 80% في مدة 21 دقيقة، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 640 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات بي ام دبليو iX3 موديل 2027

بي ام دبليو iX3 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو iX3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عرض بانوراما، (Panoramic Vision) تمتد على كامل عرض الزجاج الأمامي.

بي ام دبليو iX3 موديل 2027

سعر بي ام دبليو iX3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو iX3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 235 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو iX3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 254 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

بي ام دبليو iX3 موديل 2027

تأسست شركة بي إم دبليو (BMW) في 7 مارس من عام 1916 في ميونخ بـ ألمانيا، كشركة مصنعة لمحركات الطائرات قبل أن تتحول إلى الدراجات النارية ثم السيارات، وبدأت إنتاج السيارات عام 1928، واشتهرت بلقب "آلة القيادة القصوى" من خلال الجمع بين الأداء الرياضي والتصميم الفاخر.