إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة
إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة
إبراهيم القادري

تحتوي السيارات الجديدة على الكثير من الأجزاء التي يجب الحفاظ عليها جديدة لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى أنه يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، وتغيير الزيوت والفلاتر بانتظام.

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

ويجب أيضا غسل السيارة وتشميعها لحماية الطلاء من الشمس، وفحص ضغط الإطارات.

كما يجب قيادة السيارة بشكل هادئ، واستخدام قطع غيار أصلية، والعناية بنظافة المقصورة الداخلية وحمايتها من التشققات.

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة:

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

- الصيانة الدورية:

التزم بجدول الصيانة الموصى به وقم بتغيير زيت المحرك والفلاتر وسوائل الفرامل والتبريد.

- فحص الإطارات:

حافظ على ضغط الهواء المناسب وافحصها بانتظام لتجنب التآكل السريع.

- استخدم قطع غيار أصلية:

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

يجب استخدام قطع غيار أصلية لضمان كفاءة السيارة وأداءها العالي.

- تليين السيارة الجديدة:

تجنب السرعات العالية والضغط الشديد على المحرك في بداية عمل السيارة.
 

- الغسيل المنتظم:

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

اغسل السيارة كل أسبوع أو أسبوعين لإزالة الأتربة والحشرات، بالإضافة إلى  أنه يجب تنظيف الهيكل السفلي.

- حماية الطلاء:

استخدم الشمع أو النانو سيراميك لحماية الطلاء من أشعة الشمس والخدوش والتآكل.

- تجنب الغسيل الآلي: 

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

يفضل الغسيل اليدوي لتجنب الخدوش الدقيقة، لأن استخدام المغسلة الآلية يضر بطلاء السيارة.

- الحماية من الشمس: 

استخدم أغطية حماية أو قم بإيقاف السيارة في أماكن مظللة بعيدا عن أشعة الشمس لحمايتها من الأشعة الضارة.

- حماية الجلد والبلاستيك:

استخدم منتجات مرطبة للجلد لتجنب التشققات عند تعرضها لأشعة الشمس.

- ستائر الشمس:

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

استخدم مظلات للزجاج الأمامي لحماية الطبلون والمقاعد من أشعة الشمس المباشرة.

- القيادة الهادئة:

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية لتقليل تآكل المحرك والتعليق، وذلك يحافظ على عمرها أطول فترة ممكنة.

إرشادات للحفاظ على السيارة كالجديدة لأطول فترة

- التخزين الصحيح:

في حال ركن السيارة لفترة طويلة، يجب تشغيلها مرة أسبوعياً لمدة 15 دقيقة، وتأكد من ملء خزان الوقود.

