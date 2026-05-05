بيجو لاندتريك.. الأسد الفرنسي يظهر بتصميم البيك أب

يظهر الأسد الفرنسي بيجو هذه المرة في فئة مختلفة، حيث تقدم Peugeot طراز لاندتريك بتصميم متعددة الاستخدام، ولكن تحت فئة البيك أب، وتأتي السيارة بحزمة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم، إلى جانب خيارات تتعلق بالقدرات الفنية والحركة.

أبعاد وتصميم بيجو لاندتريك

يصل طول السيارة بيجو لاندتريك إلى 5,330 مم، مع عرض يبلغ 1,930 مم وارتفاع عند 1,875 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,180 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 2,030 كجم، مع تجهيزها بجنوط بقياس 17 بوصة.

بيجو لاندتريك

محركات وأداء بيجو لاندتريك

توفر بيجو لاندتريك أكثر من خيار لمنظومة الدفع، الخيار الأول يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.9 لتر، متصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع نظام دفع خلفي، ويولد قوة تصل إلى 150 حصانًا وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.

أما الخيار الثاني لسيارة بيجو لاندتريك، فيعتمد على محرك بسعة 2.4 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع رباعي، ويقدم قوة تصل إلى 210 حصانًا وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر.

بيجو لاندتريك

مواصفات بيجو لاندتريك

توفر لاندتريك تجهيزات داخلية متقدمة رغم طبيعتها كسيارة بيك أب، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، كما تضم شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، مع نظام صوتي مكون من 4 سماعات، ونظام تكييف هواء.

بيجو لاندتريك

وتأتي السيارة بيجو لاندتريك مزودة بحزمة من أنظمة السلامة التي تشمل مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الثبات والجر، كما تتضمن مساعد صعود المرتفعات لتسهيل القيادة في الطرق المنحدرة، وتوفر ما يصل إلى 4 وسائد هوائية لحماية الركاب.