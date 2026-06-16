أول سيارة كهربائية بقوة 3156 حصانًا من إنتاج شركة مكانس

دخلت حرب الأداء الميكانيكي في قطاع السيارات الكهربائية مرحلة جديدة من الجنون الهندسي الذي يتجاوز الحدود المنطقية للسرعة؛ حيث أعلنت علامة “كوزميرا” التجارية الجديدة والمملوكة لعملاق الأجهزة المنزلية والمكانس الذكية الصيني (Dreame) عن خطتها الاستراتيجية لبناء سيارة هايبركار كهربائية خارقة تهدف من خلالها إلى كتابة تاريخ جديد في عالم المحركات وبناء مصداقية فورية للعلامة الناشئة في مواجهة عمالقة اللعبة مثل ريماك وBYD.

معمارية فولتية ثورية بقوة هيدروليكية مرعبة تفوق التوقعات

تستند البنية الهندسية الهجومية للمشروع الجديد على تطوير نظام دفع كهربائي رباعي المحركات تولد من خلاله منظومة الحركة طاقة مادية مرعبة تبلغ 3156 حصانًا.

وتتولى وحدة أبحاث الدفع الداخلي للشركة والمعروفة باسم “أكسيون باور” مهمة تطوير معمارية كهربائية متميزة تعمل بجهد ينقله الشاسيه يصل إلى 1200 فولت، وجرى تخصيص هذا التوزيع اللوجستي الرباعي ليدعم طرازي "ستار ماتريكس" و"ستار رايزر" الرياضيين عاليي الأداء لضمان تسارع مذهل وتفوق استثماري واضح في صالات العرض الدولية فور الإطلاق التجاري الشامل.

هندسة مبتكرة تضمن التحمل الطويل على الحلبات السريعة

لا تهدف كوزميرا برمجياً إلى تقديم ومضات خاطفة من السرعة أو تحقيق أرقام تسارع لحظية في خط مستقيم ينتهي سريعًا، بل تركز خطة التطوير اللوجستية على تمكين الشاحن والبطارية والمحركات من تحمل الأداء الشاق والمستمر على حلبات السباق لفترات ممتدة ودون تراجع كفاءة التبريد.

ويمثل هذا التحدي البرمجي قفزة ميكانيكية استثنائية تضمن الحفاظ على مستويات الطاقة القصوى وتدفق التيار بأعلى معايير الأمان، مما يقلص من كلفة صيانة أجزاء الطاقة ويمنح السائق تحكمًا مطلقًا يتفوق على الهندسة التقليدية للمركبات الرياضية الحالية.

كسر حدود الفيزياء في سباق التسلح الرقمي للمحركات

يسلط هذا الاندفاع الاستثماري الكبير من شركة متخصصة في المكانس والأجهزة الذكية الضوء على توجه أوسع في صناعة السيارات عالميًا؛ حيث باتت الطرازات الكهربائية الحديثة فائقة السرعة والوزن بشكل يدفع المنظومة لتخطي الحدود العملية والفيزيائية المألوفة.

وترى التقارير اللوجستية أن توفير هذه القوة الحصانية الهائلة يتطلب توازنًا دقيقًا في الشاسيه وهيكل السيارة لمنع الانزلاق وتأمين الثبات عند المنعطفات الحادة، تمهيدًا لطرح النسخ النهائية عبر الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون ضمانات ممتدة على البطاريات وقطع الغيار الأصلية للمستهلكين.