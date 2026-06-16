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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ5 أبواب.. عودة أول سيارة فولكس فاجن جولف GTI

جولف GTI Edition 50
جولف GTI Edition 50
عزة عاطف

تركت سيارة "فولكس فاجن جولف Golf GTI بصمة تاريخية ممتدة في الذاكرة اللوجستية لعشاق المحركات منذ إطلاقها الأول في عام 1976؛ حيث نجحت المركبة الألمانية في إشعال الشغف العالمي بفئة سيارات الهاتشباك الرياضية الساخنة (Hot Hatches) عبر تقديم معادلة هندسية عبقرية تدمج ماديًا بين العملانية العائلية والأداء الرياضي المثير للشباب.

ورغم تحول صيحات الموضة التسويقية في أسواق معينة مثل الولايات المتحدة نحو الشاحنات الضخمة والسيارات الـ SUV، إلا أن الإرث الاستثماري لـ "صاروخ الجيب الأصلي" يظل حصنًا تكنولوجيًا لا يتكرر في صالات العرض.

لمسات المصمم الأسطوري جيورجيتو جيوجيارو وصناعة التاريخ الميكانيكي

لم تكن انطلاقة غولف الأولى وليدة المصادفة، بل صيغت برمجيًا وبصريًا بأنامل المصمم الإيطالي الشهير “جيورجيتو جيوجيارو”، الذي استعانت به فولكس فاجن لتقديم هوية بصرية بديلة ومبتكرة تزامنًا مع تراجع توهج طراز “الخنفساء” الأسطوري. 

ولم يكتفِ جيوجيارو بابتكار شاسيه الغولف القياسي الذي حقق مبيعات قياسية بلغت حوالي 462 ألف نسخة لجيل "Mk1" وحده، بل امتدت عبقريته لتصميم أيقونات مادية خالدة في تاريخ السباقات مثل "بي إم دبليو M1" و"ديلوريان DMC" الشهيرة بظهورها في السينما العالمية.

طراز "Edition 50" يكسر الأرقام القياسية على حلبات السباق

تتويجًا لنصف قرن من النجاح اللوجستي المستمر، أطلق الصانع الألماني طراز "غولف GTI Edition 50" الخاص لعام 2026، ليمثل النسخة الأقوى والأسرع تاريخيًا في خطوط الإنتاج المعتمدة للشركة. 

وحصل الشاسيه الرياضي على تعديل برمجى وميكانيكي رفع قوة محرك التيربو لـ 325 حصانًا، مما يسمح للمركبة بالتسارع ماديًا من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5.3 ثوانٍ فقط، وصولاً لسرعة قصوى ممتدة تبلغ 270 كم/س. 

وأثبتت السيارة دقتها الهندسية عملياً بعدما نجحت في تسجيل رقم قياسي جديد كأسرع سيارة دفع أمامي إنتاجية على حلبة "نوربورغرينج" العريقة بزمن بلغ 7 دقائق و44 ثانية.

تتبنى الإدارة التنفيذية في وولفسبورغ استراتيجية استثمارية مرنة تضمن الحفاظ على الروح الميكانيكية النقية لسيارات الهاتشباك الساخنة؛ حيث أكدت فولكس فاجن التزامها بالاستمرار في تطوير وإنتاج فئات غولف المعتمدة على محركات البنزين والاحتراق الداخلي التقليدية حتى عام 2030 على أقل تقدير، لتوفر للمستهلكين بديلاً مرغوبًا بعيدًا عن الاندفاع الكهربائي الكامل

. وتسعى الشركة لوجستياً لتأمين كافة قطع الغيار الأصلية وصيانة أنظمة التعليق المتطورة (DCC) عبر شبكة الوكلاء المعتمدين حول العالم لتقليص عيوب التشغيل وتوفير أعلى معايير الدعم الفني في صالات العرض المحلية بأعلى مستويات الجودة والتوثيق المالي.

جولف GTI Edition 50 مواصفات VW Golf 2026 فولكس فاجن عيوب ناقل الحركة DSG جولف Mk1

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