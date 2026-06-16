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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد طول انتظار.. تويوتا هايلوكس الكهربائية تخيب آمال عشاقها

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
عزة عاطف

بدأت شركة “تويوتا” اليابانية العريقة خطوة استثمارية ولوجستية جديدة في مسيرتها التصنيعية الممتدة عبر فتح دفاتر الحجز الرسمي لأول مركبة كهربائية بالكامل تعتمد على شاسيه ميكانيكي صلب بنظام "الجسد على الإطار" (Body-on-frame)، وهي الشاحنة الأيقونية الشهيرة "تويوتا هايلوكس Hilux BEV.

ورغم السمعة التاريخية الطاغية لعلامة هايلوكس كواحدة من أكثر الشاحنات متانة وتحملاً للمهام الشاقة في العالم عبر محركات الديزل التقليدية، إلا أن النسخة الكهربائية الجديدة جاءت بصدمة لوجستية واضحة أثارت قلق المستهلكين والملاك الباحثين عن الأداء النفعي الصارم.

مدى سير متواضع وقدرات سحب محدودة تضعف الموقف التنافسي

أظهرت البيانات الفنية والميكانيكية المعتمدة للشاحنة الجديدة أرقامًا متواضعة للغاية تضعها في موقف لوجستي صعب أمام المنافسين؛ حيث تقف سيارة هايلوكس EV بمدى سير محدود للغاية لا يتجاوز 160 ميلاً فقط (حوالي 257 كيلومترًا) بالشحنة الواحدة، وهو معدل ضئيل للغاية بالنسبة لشاحنة مخصصة لقطع مسافات طويلة أو العمل في مناطق نائية. 

وعلاوة على ذلك، اقتصرت قدرة السحب المادية للمركبة على 3700 رطل فقط (ما يعادل حوالي 1678 كيلوغرامًا)، وهي قدرة متدنية تجعل الشاحنة متأخرة برمجيًا وعمليًا عن الشاحنات الكهربائية المنافسة في صالات العرض العالمية.

استهداف أساطيل الشركات المغلقة وتفوق الفئات الهجينة والديزل

تستهدف تويوتا من خلال هذا الطرح بشكل أساسي أساطيل الشركات والمؤسسات التي تعمل داخل نطاقات جغرافية مغلقة ومحدودة المسافة ولا تحتاج ماديًا إلى حمولات مفرطة. 

ويرى الخبراء في قطاع الاستثمار اللوجستي للمحركات أن المشترين التقليديين وأصحاب المزارع والمهام الشاقة سيكونون في وضع استثماري أفضل بكثير عند الاعتماد على خيارات الديزل الكلاسيكية أو الفئات الهجينة (Hybrids) التي تقدم بدائل قوية وعملية بفضل كفاءتها الممتدة وأعطالها الأقل مقارنة بالمنظومة الكهربائية الحالية، مؤكدين أن السوق الأمريكية والمستهلكين هناك لم يخسروا الكثير لعدم وصول هذا الطراز إليهم.

التسعير الرسمي الحاد وخطط الصيانة عبر التوكيل الأصلي

طرحت تويوتا شاحنتها الكهربائية هايلوكس EV بسعر رسمي يبدأ من 60 ألف دولار أمريكي، وهو تسعير استراتيجي مرتفع ماديًا قد يدفع الشركات لإعادة حساباتها اللوجستية قبل الإقدام على الشراء وبناء الأساطيل. 

وستبدأ الشركة في تسليم الشحنات الأولى للملاك عبر الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون ضمانات ممتدة على البطارية وأجزاء المحرك الكهربائي، مع توفير برامج صيانة دورية مخصصة للتعامل مع معمارية الشحن ومراقبة خلايا الطاقة لتقليل معدلات الإهلاك ومواجهة العيوب الهيكلية الملازمة لبطاريات الشاحنات الناشئة.

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