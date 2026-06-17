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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
عزة عاطف

كشفت علامة "جيپ" (Jeep) الأمريكية العريقة عن خطة لوجستية واستثمارية بارزة لتعزيز مكانة طرازها الأيقوني الأكثر مبيعًا؛ حيث تقرر رسميًا إعادة إحياء الفئتين التاريخيتين "Trailhawk" و"Overland" ضمن تشكيلة سيارات “جيپ جراند شيروكي” كموديلات لعام 2027. 

وجاءت هذه الخطوة لتدعم تفوق السيارة ماديًا بصفتها الحصان الرابح والمحرك الرئيسي لمبيعات مجموعة "ستيلانتس" في السوق الأمريكية؛ إذ نجحت جيپ في تحريك مبيعات الأساطيل والصالات ماديًا لتسجل 53482 نسخة من جراند شيروكي في الربع الأول من عام 2026 وحده، محققة قفزة استثمارية متينة بلغت 10% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 48465 سيارة.

التخلي عن المنظومة الهجينة واعتماد محرك "Hurricane" الرياضي

حمل الإعلان الهندسي والميكانيكي للشركة صدمة إيجابية للملاك وعشاق الطرق الوعرة، تمثلت في التخلي التام عن منظومة الهجين "4xe" (Plug-in Hybrid) المعقدة والتي لاحقتها بعض عيوب التشغيل البرمجية في الموديلات السابقة. 

وبدلاً من البطاريات، جرى تزويد شاسيه فئة Trailhawk بمحرك "هوريكان 4" (Hurricane 4) الرياضي المطور المكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي ذكي من 8 سرعات. 

وتولد هذه المنظومة الميكانيكية النقية قوة مادية تبلغ 324 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 332 رطلاً/قدم متوافر عند 3000 دورة في الدقيقة، مما يضمن استجابة سريعة ودقة هندسية عالية عند تسلق المرتفعات الصخرية الشاقة.

شاسيه "Trailhawk" يكتسح المسارات الجبلية بحصانة حديدية

يركز طراز Trailhawk لعام 2027 لوجستيًا وميكانيكيًا على تقديم أعلى مستويات الأداء النفعي في البيئات القاسية؛ حيث تم تدعيم الشاسيه بنظام الدفع الرباعي "Quadra-Trac II" المشتمل على علبة نقل حركة بسرعتين، ونظام التعليق الهوائي "Quadra-Lift" المزود بمخمدات إلكترونية شبه نشطة تمنح السيارة خلوصًا أرضيًا يبلغ 11.4 بوصة (حوالي 29 سنتيمترًا). 

ولحماية الأجزاء الحساسة، تم تثبيت 6 ألواح حماية مادية مصنوعة من الفولاذ الصلب أسفل الشاسيه لتأمين المحرك، وناقل الحركة، وخزان الوقود. وتدعم السيارة قدرة سحب ممتدة تبلغ 6200 رطل (ما يعادل 2812 كيلوجرامًا) بفضل حزمة المقطورة القياسية المعتمدة.

جيب جراند شيروكي

طراز جيب "Overland" الفاخر يجمع الرفاهية الرقمية والقدرات العملية

على الجانب الآخر من صالات العرض، يعود طراز "Overland" ليمثل الخيار الاستثماري المثالي للمستهلكين الراغبين في دمج الرفاهية الفارهة مع التجهيزات الميكانيكية الجاهزة للمغامرة. 

ويتميز هذا الطراز بصريًا بمصدات معدلة تحمل خطافات سحب كرومية براقة وعجلات ألمنيوم ضخمة مقاس 21 بوصة، مع سقف مطلي بنفس لون الهيكل الخارجي. 

وتزدان مقصورة الملاك بجلود الناپا الفاخرة والمطرزة بشعار الفئة مع مقاعد أمامية تدعم برمجيًا وظائف التبريد، والتدفئة، والتدليك. 

ومن مقرر تشغيل خطوط الإنتاج الرسمية في مجمع ديترويت بولاية ميشيغان لتصل أساطيل السيارتين إلى شبكات الوكلاء المعتمدين في خريف العام الجاري 2026، مع توفير برامج صيانة متميزة تضمن أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين والملاك. 

جيب جراند شيروكي جيپ جراند شيروكي 2027 محرك هوريكان 4 تيربو أسعار سيارات جيب

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وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

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