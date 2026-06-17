قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي
رئيس الوزراء: هدفنا استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جاك J7 موديل 2026 السيدان

جاك J7 موديل 2026
جاك J7 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاك J7 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك J7 موديل 2026 ، وتنتمي J7 لفئة السيارات السيدان .

أبعاد جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تأتى سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .

محرك جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تستمد سيارة جاك J7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

زودت سيارة جاك J7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه .

مواصفات جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تمتلك سيارة جاك J7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها مصابيح ضباب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 39 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات السيدان جاك J7 موديل 2026 أبعاد جاك J7 موديل 2026 وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2026 مواصفات جاك J7 موديل 2026 سعر جاك J7 موديل 2026 جاك J7 J7 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد