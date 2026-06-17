مواصفات جاك J7 موديل 2026 السيدان

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاك J7 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك J7 موديل 2026 ، وتنتمي J7 لفئة السيارات السيدان .

أبعاد جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تأتى سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .

محرك جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تستمد سيارة جاك J7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

زودت سيارة جاك J7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه .

مواصفات جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تمتلك سيارة جاك J7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها مصابيح ضباب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 39 ألف جنيه .