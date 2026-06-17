أسعار سوزوكى التو المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

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وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سوزوكى التو موديل 2015‏.‏

تأتي السيارة سوزوكى التو موديل 2015‏، بمحرك صغير واقتصادي يتكون من 3 أسطوانات وبسعة 800 سي سي، وهو يولد قوة محدودة تصل إلى 47 حصاناً.

تعتمد السيارة سوزوكى التو موديل 2015‏، على ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، ويعمل المحرك بنظام الدفع الأمامي للعجلات لتسهيل القيادة داخل المدن.

وتتميز بمعدل استهلاك وقود ممتاز يقترب من 20 كيلومتراً لكل لتر واحد من البنزين، وتزن السيارة خفيفة الحجم حوالي 725 كيلوغراماً تقريباً.

سعر السيارة سوزوكى التو موديل 2015‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 200 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏