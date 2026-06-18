لينك آند كو 900 الـ SUV تظهر لأول مرة

كشفت شركة لينك أند كو عن طرازها الجديد لينك آند كو 900 ، وتنتمي آند كو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ومزود بنظام دفع هجين كهربائي ذكي EM-P .

لينك آند كو 900 الجديدة

محرك لينك آند كو 900 الجديدة

تستمد سيارة لينك آند كو 900 قوتها من منظومة دفع هجينة بقوة إجمالية 710 حصان، وعزم دوران يصل إلى 1038 نيوتن/ متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ مداها الكهربائي 150 كم/ساعة .

لينك آند كو 900 الجديدة

ويوجد بـ سيارة لينك آند كو 900 بطارية سعة 52.38 كيلووات/ساعة، وتدعم الشحن السريع من 20% إلى 80% خلال 17 دقيقة، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 800 كم/ساعة .

أبعاد لينك آند كو 900 الجديدة

لينك آند كو 900 الجديدة

تأتى سيارة لينك آند كو 900 في سوق السيارات بطول 524 متر، وعرض 199 متر، وارتفاع 181 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 316 متر .

مواصفات لينك آند كو 900 الجديدة

لينك آند كو 900 الجديدة

زودت سيارة لينك آند كو 900 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، باب خلفي كهربائي متعدد الاستخدامات، وبها أرضية مسطحة بالكامل، ومقاعد بجلد نابا مع وظائف التهوية والتدليك، وبها مقاعد كهربائية دوارة بزاوية تصل إلى 180 درجة، وبها شاشتين أمامية وخلفية مقاس 30 بوصة بدقة 6K، وشاشة عرض أمامية بالواقع المعزز قياس 95 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 12.66 بوصة، ومركز تحكم خلفي مقاس 6 بوصه، وتدعم آبل كاربلاي وهواوي هاي كار وكارلينك وفلايم لينك.

لينك آند كو 900 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة لينك آند كو 900 الجديدة بها، نظام صوت من هارمان كاردون مكون من 31 سماعة صوت، وبها مستشعر LiDAR، ورادار أمامي بالموجات المليمترية، و4 رادارات جانبية، و11 مستشعر رؤية، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ AEB، وبها 12 وسادة هوائية وهيكل معزز بالفولاذ فائق الصلابة، وبها نظام تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات وتقنية Magic Carpet التي تعمل على قراءة حالة الطريق مسبقًا لتحسين استجابة التعليق.