تختار ايه.. شيرى تيجو 7 إم دفسك اي 5 بلس 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 و دفسك اي 5 بلس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تستمد سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 494 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 10 ألاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه .