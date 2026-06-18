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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور 2027 الجديدة

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027
ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027، وتنتمي ديستينيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات 
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وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

أبعاد ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تأتى سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 161 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تمتلك سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

 ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

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