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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بى واى دى تاي 7 موديل 2026
بى واى دى تاي 7 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى تاي 7 موديل 2026 ، وتنتمي تاي 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

تستمد سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 قوتها من محر ك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 275 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 315 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 26.6 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 105 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

تأتى سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4999 مم، وعرض 1995 مم، وارتفاع 1865 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2920 مم .

مواصفات بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

تمتلك سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Touch Screen .

سعر بى واى دى تاي 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى تاي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 800 ألف جنيه .

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