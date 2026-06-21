الفرق بين اودي Q2 و كيا سبورتاج 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي Q2 و كيا سبورتاج موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 374 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اودي Q2 موديل 2026

اودي Q2 موديل 2026

تمتلك سيارة اودي Q2 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اودي Q2 موديل 2026

اودي Q2 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q2 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 218 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q2 موديل 2026

اودي Q2 موديل 2026

تباع سيارة اودي Q2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 399 ألف جنيه .