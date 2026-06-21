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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيب جراند شيروكي 2027 تظهر لأول مرة

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة
سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب جراند شيروكي موديل 2027، وتنتمي جراند شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بفئتين وهما، تريل هوك و أوفرلاند بمحرك تيربو جديد وجبار .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة 

محرك جيب جراند شيروكي موديل 2027

تحصل سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 324 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة 

مواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2027

زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي Quadra-Lift مع تخميد إلكتروني شبه نشط لامتصاص أقسى الصدمات، وبها صدادات معدلة تمنحها زاوية اقتراب تصل إلى 36 درجة وزاوية مغادرة 30 درجة، وبها دروع فولاذية لحماية الأجزاء الميكانيكية الحساسة من الصخور، وبها 6 صفائح لحماية فولاذية أسفل السيارة لحماية المحرك .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 بها، خطافات سحب حمراء مدمجة في الصداد الأمامي، وملصق أسود مطفأ على غطاء المحرك لمنع انعكاس أشعة الشمس في عين السائق، وبها جنوط مقاس 18 بوصه بلون كرسيتال الجرانيت محاطة بإطارات جوديار مقاس 31 بوصه، وبها تطريزات حمراء رياضية، ونظام تعليق هوائي، ونظام دفع Quadra-Trac II، وبها خطافات أمامية مطلية بالكروم اللامع، وبها صدادات بلون الهيكل، وبها مقصورة غارقة بجلد النابا الفاخر مع نقش كلمة Overland على مساند الظهر، ومقاعد تدعم التدفئة والتبريد لتناسب أجواء الصيف الساخنة .

سعر جيب جراند شيروكي موديل 2027

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 187 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 225 ألف ريال سعودي .

السيارات الـ SUV الرياضية جيب جراند شيروكي موديل 2027 محرك جيب جراند شيروكي جراند شيروكي موديل 2027 مواصفات جيب جراند شيروكي جيب جراند شيروكي شيروكي موديل 2027 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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