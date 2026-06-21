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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

4 سيارات جديدة 2027 في السوق المصري.. مواصفات وصور وأسعار

سيارات جديدة 2027
سيارات جديدة 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى تى، وبي ام دبليو X7، وشيرى تيجو 8 برو ماكس، ودفسك اي 5 بلس، وميتسوبيشي ديستينيتور .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 161 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تستمد سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 214 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية .

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 494 ألف جنيه .

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

قوة سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .

بي ام دبليو X7 موديل 2027

عزم دوران سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 يصل إلي 750 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10 مليون و 200 ألف جنيه .

اكسييد اى تى موديل 2027

خزان وقود سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 يصل إلي 67 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 462 حصان، وبها عزم دوران 634 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 شيرى تيجو 8 برو ماكس ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 دفسك اي 5 بلس موديل 2027 تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 بي ام دبليو X7 موديل 2027 اكسييد اى تى موديل 2027

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