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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش التخييم المتنقل.. جي ام سي جراند افينيو رباعية الدفع| صور

جي ام سي جراند افينيو
جي ام سي جراند افينيو
صبري طلبه

تندرج جي ام سي جراند افينيو ضمن فئة مركبات الكارفان المخصصة للتخييم والسفر، ويأتي هذا الطراز بتصميم خارجي كبير الحجم مع تجهيزات داخلية متعددة تتيح الاستخدام خلال الرحلات الطويلة والأنشطة الخارجية، إلى جانب الاعتماد على نظام الدفع الرباعي.

أبعاد جي ام سي جراند افينيو

تعكس أبعاد جراند افينيو طبيعتها كمركبة مخصصة للتخييم، حيث يبلغ طولها 5930 مم، بينما يصل عرضها إلى 2100 مم، مع ارتفاع يبلغ 2900 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3470 مم.

جي ام سي جراند افينيو

جي ام سي جراند افينيو بمحرك ديزل 

تعتمد المركبة على محرك ديزل تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.3 لتر، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 177 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع رباعي، كما تصل قدرة السحب إلى 2500 كيلوجرام.

تجهيزات جي ام سي جراند افينيو

لم تقتصر تجهيزات جي ام سي جراند افينيو على عناصر القيادة التقليدية، بل تم تصميم المقصورة لتؤدي دور مساحة معيشية متنقلة خلال الرحلات، وتضم السيارة مقعدي السائق والراكب الأمامي مع خاصية التعديل الكهربائي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وحصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بالإضافة إلى أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تأتي بشاشة العدادات بقياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة بصورة واضحة.

جي ام سي جراند افينيو

وتتميز جراند افينيو بمجموعة من التجهيزات التي تجعلها أقرب إلى وحدة سكنية متنقلة، حيث تضم سريرًا مخصصًا للراحة خلال الرحلات، إلى جانب طاولة داخلية يمكن استخدامها لتناول الطعام أو العمل أثناء التوقف، كما توفر السيارة مساحات تخزين متعددة موزعة داخل المقصورة للمساعدة.

وتشمل التجهيزات نظام إضاءة داخلية للاستخدام الليلي، بالإضافة إلى مصدر للمياه يدعم متطلبات التخييم اليومية، كما زودت المركبة بثلاجة مخصصة لحفظ المشروبات والأطعمة، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فلتر لتنقية الهواء.

جيه ام سي جراند افينيو جي ام سي جراند افينيو مواصفات جي ام سي جراند افينيو جي ام سي جراند افينيو رباعية الدفع

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