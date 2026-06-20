سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية

تواصل إنفينيتي تعزيز حضورها في السوق السعودية من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، منها إنفينيتي QX50 موديل 2026، والتي تأتي ضمن أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة اليابانية.

تصميم انفينيتي QX50

تحمل إنفينيتي QX50 موديل 2026 أبعاداً ذات طابع رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4.7 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.903 متر، في حين يبلغ الارتفاع 1.678 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.8 متر، كما تتمتع بخلوص أرضي يبلغ 217 ملم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,927 كيلوجراماً.

انفينيتي QX50

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات الخارجية حيث ترتكز على عجلات من الألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بمؤشرات انعطاف مدمجة مع إمكانية الضبط والطي الكهربائي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة وحفظ الإعدادات عبر الذاكرة، وتشمل التجهيزات كذلك سقفاً بانورامياً، وحساسات للركن وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف.

انفينيتي QX50

محرك انفينيتي QX50 موديل 2026

تعتمد السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع كلي للعجلاتAWD .

انفينيتي QX50

وتنتج منظومة الحركة لسيارة انفينيتي QX50 قوة تصل إلى 268 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 380 نيوتن متر، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 60 لتراً، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 230 كيلومتراً في الساعة.

سعر إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية

تُطرح إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبلغ 232,300 ريال سعودي.