5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني .. تبدأ من 800 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات الصينية، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في السوق المصري.

جاك S2

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 800 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,170,000 و 1,270,000 جنيه.

إم جي ONE

إم جي ONE

دعمت إم جي ONE بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر 1,450,000 جنيه.

بى واى دى أتو 8

بى واى دى أتو 8

تأتي بى واى دى أتو 8 بمحرك هجين، يضخ قوة قدرها 275 حصانًا، و349 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 2,849,900 جنيه.

جيلي EX5 EM-i

جيلي EX5 EM-i

تستمد جيلي EX5 EM-i قوتها من محرك هجين، بقوة إجمالية قدرها 218 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، و262 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي، وناقل سرعات أوتوماتيكي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,399,900 و 1,549,900 جنيه.